English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holiday 2025: రేపు గురువారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!

Bank Holiday 2025: రేపు గురువారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!

Thursday Bank Holiday 2025: అక్టోబర్‌ నెలలో బ్యాంకులకు మొత్తం సెలవులే వస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా.. దాదాపు ఈ నెల మొత్తం బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి. అందుకే వినియోగదారులు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగా ప్లానింగ్ చేసుకోవడం బెటర్. అయితే రేపు అనగా అక్టోబర్ 23న బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
1 /5

అక్టోబర్ నెల అంతా ఫెస్టివల్స్, నేషనల్ హాలీడేస్ వల్ల బ్యాంకులన్నీ క్లోజ్‌గానే ఉంటున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి అక్కడ జరుపుకునే పండుగలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే రేపు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.  

2 /5

అక్టోబర్ 23, గురువారం రోజున.. గుజరాత్, సిక్కిం, మణిపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లలో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.  

3 /5

భాయ్ దూజ్, చిత్రగుప్త జయంతి, లక్ష్మీ పూజ, భ్రాత్రి ద్వితీయ, నింగోల్ చకౌబా సందర్భంగా.. ఈ రాష్ట్రాలలోని బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు.  

4 /5

బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న కూడా కస్టమర్లు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.  

5 /5

అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. దీంతో బ్యాంక్ హాలిడేస్ టైమ్‌లో కూడా మన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆగవు.  

Bank Holidays Tomorrow Bank Holidays October Bank Holidays October 2025 October 23 Bank Holiday Diwali 2025 Bank Holidays Bank holidays Bank Holidays October Month Rbi Bank Holidays 2025

Next Gallery

Cheapest Car: రూ.6,00,000లోపు ధర, 20+ కి.మీ, మైలేజ్, 360 డిగ్రీల కెమెరా..భారత్‌లోనే అత్యంత చౌకైన 7 సీట్ల కారు!