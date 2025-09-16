English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday: రేపు విశ్వకర్మ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్‌.. ఎక్కడెక్కడ?

Tomorrow Bank Holiday: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులకు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు వర్తిస్తాయి. ఇది మాత్రమే కాదు ఆయా రాష్ట్రాల స్థానికత ఆధారంగా కూడా ఆయా ప్రాంతాలలోని బ్యాంకు బ్రాంచీలకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి. అయితే రేపు సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ విశ్వకర్మ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అవి ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రతి ఏడాది విశ్వకర్మ పూజ సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ఇది ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ప్రధానంగా తూర్పు, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ విశ్వకర్మ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యాక్టరీ, మెషిన్, ఇండస్ట్రీ, షాప్స్ వంటి ప్రాంతాలలో ఈ విశ్వకర్మ పూజించడం ఆనవాయితీ. అయితే ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా? తెలుసుకుందాం   

 అయితే RBI జారీ చేసిన సెలవుల ప్రకారం రేపు సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ విశ్వకర్మ పూజ సందర్భంగా ఆర్‌బీఐ సెలవు కాదు. అయితే స్థానిక పండుగ కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి ప్రాంతాల్లో రేపు 17వ తేదీ బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉండనున్నాయి.  

 మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. అయితే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్‌ ఉన్న కానీ కొన్ని మొబైల్ బ్యాంకింగ్ , ఫండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్‌ వంటివి ఆన్‌లైన్ లో నిర్వహించుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఏటీఎం సర్వీసులు కూడా అందుబాటులోనే ఉంటాయి.  

 ఇవి కాకుండా యూపీఐ సేవలు కూడా ఉన్నాయి. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ,పేటియం వంటి యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా కూడా డబ్బు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ నిర్వహించుకోవచ్చు. ఆటో డెబిట్, ఈఎంఐ పేమెంట్ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా మీ ఖాతా నుంచి డెబిట్ అయిపోతాయి  

విశ్వకర్మ పూజ కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ నుంచి 21 వరకు నిర్వహిస్తారు ప్రధానంగా ఇది చేతి వృతులు, హస్త కళాకారులు నిర్వహించుకుంటారు. వాస్తు శిల్పి పోషకుడు అయిన విశ్వకర్మకు నివాళి అర్పించే రోజు. ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ రానుంది.

