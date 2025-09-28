English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. సోమవారం 29న ఎందుకు ఆర్‌బీఐ సెలవు..?

Monday 29th Holiday Declared: రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. రేపు సద్దుల బతుకమ్మ, నవరాత్రులు కూడా నిర్వహించుకుంటున్నారు. సెప్టెంబర్ 29న సోమవారం  బ్యాంకులకు ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఏ బ్రాంచీలు క్లోజ్ ఉంటాయి తెలుసుకుందాం..
 
 నవరాత్రుల సందర్భంగా బ్యాంకులు ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెలవులు. నవరాత్రులు సందర్భంగా ఎక్కువగానే సెలవులు వస్తున్నాయి. అయితే బ్యాంకు పని ఉన్నవారు ముందుగానే ఈ విషయం తెలుసుకోండి. రేపు కొన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలు ఉన్నాయి సోమవారం 29వ తేదీ సెప్టెంబర్ రోజున ఆర్‌బీఐ బ్యాంక్ హాలిడే.  

 సెప్టెంబర్ 29న సోమవారం అగర్తలా కోల్‌కతా, గువాహటి వంటి ప్రాంతాలలోని బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన హాలిడే మహాసప్తమి, దుర్గా పూజ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోల్‌కతా ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ బ్యాంకులు బంద్ వర్తిస్తాయి దుర్గామాత పూజ వైభవంగా జరుగుతుంది.  

 ప్రధానంగా కోల్‌కతలో దుర్గా మాత పూజ వైభవంగా జరిపిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. అయితే సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ కూడా అగర్తలా భువనేశ్వర్, గౌహతి, జైపూర్, కోల్‌కతా, పాట్నా, రాంచీ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు హాలిడే ఉంది. ఆ రోజు దుర్గాష్టమి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్.   

 అయితే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఉపయోగించేవాళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. దీంతో పాటు ఏటీఎం సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక అక్టోబర్ నెలలో కూడా పండగల మాసం సందర్భంగా 18 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి   

 వచ్చే నెలలో దసరా, దీపావళి పండుగ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులకు ఎక్కువ రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలు కూడా నవరాత్రి సెలవులు ప్రకటించారు అయితే ఈ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంకులకు కూడా సెలవులు రానున్నాయి. ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన హాలిడేస్ ప్రకారం ఉంటాయి.

