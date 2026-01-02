Bank Holidays 2026: రేపు జనవరి 3న బ్యాంకులు బంద్.. అసలు కారణమిదే..?

Bank Holiday: 2026 కొత్త సంవత్సరం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో ఏయే రోజుల్లో బ్యాంకులకు సెలవులో తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే సెలవుల జాబితాను వెల్లడించింది. అయితే రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఎక్కడ..? ఎందుకు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన అప్డేట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు శనివారం అనగా జనవరి 3న బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే వినియోగదారులు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
రేపు జనవరి 3వ తేదీ శనివారం రోజున హజ్రత్ అలీ జయంతి సందర్భంగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో యదావిధిగా బ్యాంకులు నడవనున్నాయి.
అయితే, ఈ సెలవుల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ యాప్స్ , ఏటీఎం విత్డ్రాల వంటి డిజిటల్ సేవలన్నీ యథాప్రకారం అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా వీటి ద్వారా ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు యథాప్రకారం నిర్వహించుకోవచ్చు.
భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.
కాబట్టి పెద్ద లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకు సెలవులకు అనుగుణంగా.. వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.