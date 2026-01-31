English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Holiday: ఫిబ్రవరిలో ఏకంగా 9 రోజుల బ్యాంక్ సెలవులు..ఏపీ, తెలంగాణలో ఎప్పుడెప్పుడంటే..?

February Bank Holidays : కొత్త ఏడాది 2026లో ఇప్పటికే జనవరి ముగియబోతుంది. ఫిబ్రవరి నెలలోకి అడుగుపెట్టే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాలి. అదే బ్యాంక్ సెలవులు. రోజువారీ జీవితంలో డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగినా, కొన్ని అవసరాల కోసం ఇంకా బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌కి వెళ్లాల్సిందే. చెక్ డిపాజిట్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్..పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు..వ్యాపారాలకు సంబంధించిన పనులు ఇవన్నీ బ్యాంక్ ద్వారా మాత్రమే పూర్తవుతాయి.
 
ఫిబ్రవరి 2026 నెలలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మొత్తం 9 రోజులు మూసి ఉండనున్నాయి. ఇందులో ఆదివారాలు, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం, అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పండుగ సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ సెలవులను ముందే తెలుసుకుంటే, బ్యాంక్ పనుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.

ఫిబ్రవరి 1, 8, 15, 22 తేదీల్లో ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన రెండో శనివారం, 28వ తేదీన నాలుగో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఇవి సాధారణంగా ప్రతి నెలా ఉండే సెలవులే.

అలాగే ఫిబ్రవరి 18న సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఒక పండుగ కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి 19న మహారాష్ట్రలో ఒక ప్రముఖ జయంతి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 20న అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరాం రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర వేడుకల కారణంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.  

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ విషయానికి వస్తే, ఫిబ్రవరి 14 (రెండో శనివారం), ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం), ఫిబ్రవరి 28 (నాలుగో శనివారం) రోజుల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అందుకే ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలు ముఖ్యమైన బ్యాంక్ పనులను ఇతర రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

ఇక మరోవైపు బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు ఐదు రోజుల పని వారాన్ని కోరుతూ డిమాండ్లు చేస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో సమ్మె జరిగే అవకాశం కూడా ఉందని చర్చ నడుస్తోంది. అలా జరిగితే మరికొన్ని రోజులు బ్యాంకులు మూసి ఉండే అవకాశం ఉంది.

అయితే బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లు మూసి ఉన్నా, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు సాధారణంగానే అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ బ్రాంచ్‌లో చేయాల్సిన పనులు మాత్రం సెలవుల వల్ల ఆలస్యం కావచ్చు. కాబట్టి ముందే ప్లాన్ చేసుకుని బ్యాంక్ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.

