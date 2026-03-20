Bank Holiday: బ్యాంకులకు ఈరోజు సెలవా లేదా రేపు సెలవా.. ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు సెలవు అంటే..!

Bank Holiday For Eid Ul Fitr Ramzan 2026: దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం వెలువడింది. ఈద్-ఉల్-ఫిత్ర్ పండుగ సందర్భంగా మార్చి 20.. 21 తేదీలలో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయని అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే రోజున ఉండవు. రాష్ట్రాలవారీగా పండుగ తేదీలు మారడం వల్ల బ్యాంకు సెలవులు కూడా మారుతూ ఉంటాయి.
మార్చి 20న కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి. ముఖ్యంగా శ్రీనగర్.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రోజు ఈద్ (రంజాన్).. జుమాత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయలేదు.
ఇక మార్చి 21న దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అస్సాం, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, బీహార్, తెలంగాణకు సమీప రాష్ట్రాలు సహా అనేక ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఈ రోజు రంజాన్ ఈద్ (ఈద్-ఉల్-ఫిత్ర్) పండుగను జరుపుకుంటారు.
అయితే బ్యాంకులు మూసివేసినా కూడా ఖాతాదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, బిల్లు చెల్లింపులు వంటి పనులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోవచ్చు. కానీ బ్రాంచ్కు వెళ్లి చేసే పనులు మాత్రం సెలవు కారణంగా అందుబాటులో ఉండవు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రతి నెలకు బ్యాంకు సెలవుల జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. మార్చి నెలలో మొత్తం 16 రోజుల పాటు వివిధ పండుగలు, వీకెండ్ల కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయని సమాచారం. ఇందులో హోలీ, శబ్-ఇ-ఖదర్, ఉగాది, రామ నవమి వంటి పండుగలు కూడా ఉన్నాయి.
బ్యాంకు సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతుంటాయి. ప్రతి రాష్ట్రంలో స్థానిక పండుగల ఆధారంగా సెలవులు నిర్ణయిస్తారు. అందువల్ల ఖాతాదారులు ముందుగా తమ ప్రాంతంలో బ్యాంకు సెలవులు ఎప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఈద్ పండుగ సందర్భంగా మార్చి 20 మరియు 21 తేదీలలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. కాబట్టి అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.