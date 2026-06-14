Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bank Holidays This Week: జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు బ్యాంక్ సెలవలుపై కస్టమర్లకు కీలక అలర్ట్!

Bank Holidays This Week: జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు బ్యాంక్ సెలవలుపై కస్టమర్లకు కీలక అలర్ట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 14, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:07 PM IST

Bank Holidays This Week:జూన్ 2026 మూడో వారంలో బ్యాంకులకు వెళ్లాలని భావిస్తున్న కస్టమర్లు ముందుగానే సెలవుల జాబితాను తెలుసుకోవడం మంచిది. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) విడుదల చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం జూన్ 15 నుంచి 21 వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి.

Bank Closed News1/5

ఆర్బీఐ హాలిడే లిస్ట్

జూన్ 15న ఐజాల్, భువనేశ్వర్ నగరాల్లో YMA డే మరియు రాజా సంక్రాంతి సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా ఆయా ప్రాంతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇక జూన్ 21 ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. SBI, HDFC, ICICI, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సహా అన్ని బ్యాంకులకు ఇది సాధారణ వారాంతపు సెలవు.  

RBI Holiday List2/5

ఎస్బీఐ బ్యాంక్

అయితే జూన్ 16 నుంచి జూన్ 20 వరకు బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేయనున్నాయి. మూడో శనివారం కావడంతో జూన్ 20న కూడా బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయి. దీంతో కస్టమర్లు తమ బ్యాంకింగ్ పనులను ఆ రోజుల్లో పూర్తి చేసుకోవచ్చు.  

ICICI Bank Holiday3/5

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్

జూన్ 14న కూడా ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి. అందువల్ల నగదు లావాదేవీలు లేదా బ్రాంచ్‌కు సంబంధించిన పనులు చేయాల్సిన వారు ముందుగానే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి.  

HDFC Bank Holiday4/5

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్

జూన్ నెలలోని ఇతర ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవుల్లో జూన్ 25న మొహర్రం, జూన్ 26న మొహర్రం (యౌమ్-ఏ-షహాదత్), జూన్ 29న సంత్ గురు కబీర్ జయంతి, జూన్ 30న రెమ్నా నీ ఉన్నాయి. అలాగే జూన్ 27న నాలుగో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.  

SBI Bank Holiday5/5

బ్యాంక్ సెలవులు

అయితే బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లు మూసివేసినా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులోనే ఉంటాయి. UPI, NEFT, RTGS, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను కస్టమర్లు 24 గంటలు ఉపయోగించవచ్చు. బిల్లులు చెల్లించడం, డబ్బు పంపించడం, ఆన్‌లైన్ కొనుగోళ్లు చేయడం వంటి సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు. అందువల్ల వచ్చే వారం బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు మీ ప్రాంతంలో సెలవు ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. బ్యాంక్ హాలిడే.

TAGS:
Bank Holiday
Bank Holiday June 2026
SBI bank holiday
HDFC bank holiday
ICICI bank holiday
RBI Holiday List
Bank Closed News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కూల్‌డ్రింక్స్ వ్యసనంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి..కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ప్రాణం పోయింది!
Cool Drink Death21 min ago
2
Palnadu krishna river25 min ago
3
Dharmapuri Temple42 min ago
4
Two Snakes video51 min ago
5
tiruchanur padmavathi ammavari teppotsavam58 min ago