Bank Holiday: మే 1న బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తాయా? RBI కీలక ప్రకటన!

Is May 1st Bank Holiday 2026 Check: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలకు రేపు మే ఒకటో తేదీ బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. భౌతికంగా బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు బంద్ ఉంటాయి. బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గ్రహించాలి. ఆర్‌బీఐ కీలక సమాచారం ఏంటి తెలుసుకుందాం. 
 
 దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు ఆదివారాలు కూడా అన్ని బంద్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ప్రత్యేకత రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులు సెలవులు ఉంటాయి. ఆర్‌బీఐ ఈ సెలవులను జారీ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 మే 1వ తేదీ కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

 ఈరోజు మహారాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా జరుపుకోనున్నారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఆర్‌బీఐ క్యాలెండర్ ప్రకారం రేపు సెలవు దినంగా పరిగణించారు. కేరళ, పశ్చిమబెంగాల్, గోవా, అసోం, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్‌ ఉంటాయి.  

 మే ఒకటి కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మాత్రమే కాదు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా మూసి ఉంటాయి. రేపు అంతర్జాతీయ లేబర్ డే.. దీంతో పాటు బుద్ధ పౌర్ణమి కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో RBI నిబంధనలు ప్రకారం బ్యాంకులకు రేపు సెలవు ఉంది.   

 బుద్ధ పౌర్ణమి ,మహారాష్ట్ర దినోత్సవం సందర్భంగా బెంగళూరు, భోపాల్, చెన్నై, హైదరాబాద్, లక్నో, ముంబై, నాగపూర్, న్యూఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, రాయపూర్, కోల్ కత్తా, కొచ్చి, సిమ్లా, శ్రీనగర్ లలో కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

మే 3వ తేదీ కూడా ఆదివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక 9వ తేదీ రెండో శనివారం, ఆ మరుసటి పదో తేదీ ఆదివారం కాబట్టి రెండు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక మే 16వ తేదీ సిక్కిం రాష్ట్ర దినోత్సవం ఆ రోజు బ్యాంకు ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే బంద్ ఉంటాయి.  

దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ ఆన్‌లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా చెల్లింపులు కూడా జరుగుతుంటాయి. చెక్ డిపాజిట్, విత్‌డ్రాయల్‌ ఏవైనా పనులు ఉంటే మాత్రం బ్యాంకు బ్రాంచ్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

Next Gallery

Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..