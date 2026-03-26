Bank Holiday: మార్చి 26 లేదా 27.. ఈ రోజా, రేపులో బ్యాంకులకు సెలవు ఎప్పుడంటే..!

Bank Holiday Sri Rama Navami: మార్చి 26న శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ విషయం గురించి చాలా మందికి సందేహం ఉంటుంది..ఈ రోజు బ్యాంకులు పని చేస్తున్నాయా లేదా.. అని. దీనికి సమాధానం ప్రాంతానికొకలా ఉంటుంది.
 
Reserve Bank of India విడుదల చేసిన బ్యాంక్ హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం పండుగలు, జాతీయ సెలవులు మరియు స్థానిక ఉత్సవాల ఆధారంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. 2026 మార్చి నెలలో మొత్తం 18 బ్యాంక్ హాలిడేలు ఉన్నాయని ఈ క్యాలెండర్ చెబుతోంది.  

శ్రీరామ నవమి హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ రోజు శ్రీరాముడి జన్మదినంగా జరుపుకుంటారు. అందువల్ల దేశంలోని పలు నగరాల్లో ఈ పండుగను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అహ్మదాబాద్, ఐజ్వాల్, బెలాపూర్, చండీగఢ్, డెహ్రాడూన్, జైపూర్, కాన్పూర్, కోల్‌కతా, లక్నో, ముంబై, నాగ్‌పూర్, శిమ్లా వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి.  

అయితే దేశమంతా ఒకే విధంగా సెలవు ఉండదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా బ్యాంకింగ్ సేవలు కొనసాగుతాయి. కాబట్టి మీ ప్రాంతంలో బ్యాంక్ పనిచేస్తుందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే, మీ దగ్గరలోని బ్రాంచ్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.  

బ్యాంకులు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్ సేవలు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటాయి. డబ్బులు పంపడం లేదా స్వీకరించడం కోసం మీరు UPI, NEFT, RTGS, IMPS వంటి సేవలను ఎప్పుడైనా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే ATMలు కూడా 24 గంటలు పనిచేస్తాయి. కాబట్టి అత్యవసరంగా నగదు అవసరమైతే ATM ద్వారా తీసుకోవచ్చు.  

అయితే చెక్కు డిపాజిట్ చేయడం లేదా పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు చేయడం వంటి పనులు బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధమైన సేవలు సెలవు రోజుల్లో అందుబాటులో ఉండవు.  

మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మార్చి 27న కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో శ్రీరామ నవమి (చైతే దసైన్) కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ముందుగానే మీ బ్యాంకింగ్ పనులను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

Next Gallery

Vande Bharat: వందే భారత్ ట్రైన్‌లో నాణ్యత లేని ఆహారం.. IRCTCకి రూ. 10 లక్షలు, కంపెనీకి రూ. 50 లక్షల ఫైన్