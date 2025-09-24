English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday Today: నవరాత్రి మూడవ రోజు.. ఈరోజు, రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుందా..?

Today Banks Closed : బ్యాంకులలో తరచుగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పని ఉంటుంది. అందుకే బ్యాంకులు సెలవు ఎప్పుడూ ఉంది అనే విషయం ముందుగా తెలిసి పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. ఇక ప్రస్తుతం నవరాత్రులు జరుగుతున్న సందర్భంలో.. ఏ రోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది..‌ ఏ రోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి అనే దాని గురించి.. చాలామందిలో అనుమానం నెలకొంది
సెప్టెంబర్ 24, 2025 న నవరాత్రి ఉత్సవాల మూడవ రోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా చాలామందికి ఒక సందేహం కలుగుతుంది – ఈ రోజు బ్యాంకులకు సెలవా? ఈరోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా అని..? ఇప్పటికే ఈ ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది  

కానీ ఈ రోజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిర్ణయించిన సెలవుల జాబితాలో లేదు. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు, ఎస్బీఐ (SBI) సహా, అన్నీ యథావిధిగా తెరిచే ఉంటాయి.

ఆర్బీఐ ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ, రాష్ట్ర, మతపరమైన పండుగలు, స్థానిక సందర్భాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బ్యాంక్ సెలవులను ప్రకటిస్తుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన సెలవులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:  

 సెప్టెంబర్ 18 (గురువారం): జమ్మూ, శ్రీనగర్‌లో యూనిటేరియన్ చర్చి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి.  సెప్టెంబర్ 22 (సోమవారం): జైపూర్‌లో నవరాత్రి స్థాపన సందర్భంగా సెలవు.  సెప్టెంబర్ 23 (మంగళవారం): జమ్మూ & శ్రీనగర్‌లో

సెప్టెంబర్ 27, 28: నాలుగవ శనివారం మరియు ఆదివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.  సెప్టెంబర్ 29 (సోమవారం): అగర్తలా, కోల్కతా, గువాహటి ప్రాంతాల్లో మహా సప్తమి సందర్భంగా సెలవు.  సెప్టెంబర్ 30 (మంగళవారం): మహా అష్టమి కారణంగా అగర్తలా, భువనేశ్వర్, గువాహటి, జైపూర్, కోల్కతా, పాట్నా, రాంచీ సహా అనేక నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

బ్యాంకులు సెలవులో ఉన్నా, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. అలాగే ATMలు నగదు ఉపసంహరణ కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి కస్టమర్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డిజిటల్ సౌకర్యాలను వినియోగించుకోవచ్చు.

