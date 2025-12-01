Bank Holiday Today: ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకు అంటే..?

Banks Closed Today
డిసెంబర్ నెల మొదలైపోయింది.. ఒకపక్క వర్షాల వల్ల స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు ఈరోజు అనగా డిసెంబర్ 1 అలానే రేపు.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని జిల్లాల్లో, తమిళనాడులో కొన్ని ప్రదేశాల్లో సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.. ఈ క్రమంలో ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా అనేది కూడా ఎంతోమంది అనుమానం.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
డిసెంబర్ నెల ప్రారంభం కావడంతో.. బ్యాంకుల సెలవుల గురించి చాలా మంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ప్రతి నెలలా డిసెంబర్లో కూడా అనేక ప్రత్యేక కారణాల వల్ల బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. మనం బ్యాంక్కు వెళ్లే ముందు ఆ రోజు హాలిడేనా కాదా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా రాబోయే సోమవారం.. అంటే డిసెంబర్ 1న బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా లేదా అనే సందేహం అందరిలో ఉంది.
రుణాలు, పాస్బుక్ అప్డేట్, డిపాజిట్లు, ఇతర బ్యాంక్ పనుల కోసం చాలామంది సోమవారం బ్యాంకుల్ని సందర్శించాలని ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ డిసెంబర్ 1న దేశవ్యాప్తంగా.. రెండు రాష్ట్రాలలో మాత్రం బ్యాంకులకు సెలవు ఉందనుంది.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్.. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే డిసెంబర్ 1న బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో స్టేట్హుడ్ డే, నాగాలాండ్లో స్వదేశీ ఫెయిత్ డే సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఆ రాష్ట్రాల్లో నివసించే వారు బ్రాంచ్కి వెళ్తే పని చేయించుకోలేరు. అయితే మిగతా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా తెరిచే ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 1న ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసివేసినా, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లు ఎక్కడా ఆగవు. అంతేకాకుండా మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా బ్యాంకులు సాధారణంగానే డిసెంబర్ ఒకతున్న కొనసాగుతున్నాయి.
రాష్ట్రాల ప్రత్యేక పండుగలు, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం, ఆదివారాలు కలిపి డిసెంబర్లో సుమారు 18 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయని RBI విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ సూచిస్తోంది. అయితే ప్రతి రాష్ట్రంలో సెలవులు ఒకేలా ఉండవు. కాబట్టి మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన RBI లిస్ట్ తప్పకుండా చెక్ చేయాలి.