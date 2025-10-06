English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday Today: ఈరోజు అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు.. మళ్లీ వరుసగా రెండు రోజులు.. కారణమేమిటంటే..!

Banks Closed Today 
అక్టోబర్ నెలలో.. దసరా సెలవుల తర్వాత మళ్లీ ఈ వారం కూడా పలు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి. కాబట్టి ఈ సెలవ దినాలు తెలుసుకొని బ్యాంకులో ఏమన్నా పని ఉంటే ముందుగా చేసుకోవడం మంచిది. ఇంతకీ ఈ వారంలో సెలవులు ఎప్పుడు రానున్నాయి.. ఎక్కడ రానున్నాయి.. ఎందుకు రానున్నాయి అనే వివరాలకు వెళితే..
అక్టోబర్ నెలలో పండుగల వలన.. వరుసగా కొన్ని రోజులు పాటు పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూతపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు అంటే అక్టోబర్ 6, సోమవారం, ల‌క్ష్మీ పూజా సందర్భంగా ఆగర్తలా మరియు కోల్‌కతా నగరాల్లోని బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి. ఇది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) జారీ చేసిన సెలవుల షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రకటించిన సెలవులు.  

2025 అక్టోబర్ నెలలో మొత్తం 21 అధికారిక బ్యాంకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ సెలవులు మతపరమైన పండుగలు, ప్రాంతీయ వేడుకలు, అలాగే రెండో మరియు నాల్గవ శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాలు కలిపి ఉంటాయి. దీపావళి, దసరా, దుర్గా పూజ, చఠ్ పూజ వంటి ప్రధాన పండుగలు కూడా ఈ నెలలో వస్తున్నాయి.

 అక్టోబర్ 6 (సోమవారం): ల‌క్ష్మీ పూజా – ఆగర్తలా, కోల్‌కతా  అక్టోబర్ 7 (మంగళవారం): మహర్షి వాల్మీకి జయంతి / కుమార్ పౌర్ణిమ – బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, చండీగఢ్, శిమ్లా  అక్టోబర్ 10 (శుక్రవారం): కర్వా చౌత్ – శిమ్లా  అక్టోబర్ 11 (శనివారం): రెండో శనివారం సెలవు (దేశవ్యాప్తంగా)  అక్టోబర్ 12 (ఆదివారం): ఆదివారం వారపు సెలవు

అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో దీపావళి, నరక చతుర్దశి, భాయ్ దూజ్ వంటి పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు వరుసగా మూసివేయబోతున్నాయి.  

బ్యాంకులు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్.. మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. UPI, నెట్‌బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్‌ల ద్వారా మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్, బ్యాలెన్స్ చెక్ వంటి సేవలు సాధ్యమే. ATMలు ద్వారా నగదు విత్‌డ్రా, డిపాజిట్ వంటి లావాదేవీలు కూడా కొనసాగుతాయి.

