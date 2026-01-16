English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు

Banks Holiday: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు

Bank Holidays For 3 Days: ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండటంతో ప్రజలు ముందుగా తమ అవసరాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని.. అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒక రోజు సెలవు రాగా.. ఇప్పుడు మరో మూడు రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉందనుంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

బ్యాంకులకు వరసగా మూడు రోజులు సెలవులు ఉందని. జనవరి 16వ తేదీన తమిళనాడు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేయబడనున్నాయి. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న పండుగల కారణంగా ఈ సెలవులు ప్రకటించారు.   

2 /5

తమిళనాడులో ఈ రోజు తిరువళ్లువర్ డేను జరుపుకుంటున్నారు. తమిళ భాషకు గొప్ప గుర్తింపునిచ్చిన కవి, తత్త్వవేత్త తిరువళ్లువర్ జ్ఞాపకార్థంగా ఈ రోజు సెలవుగా ఉంటుంది. ఆయన రచించిన “తిరుక్కురళ్” గ్రంథం తమిళ సంస్కృతికి ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు. అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ రోజు కనుమ పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి పండుగలో భాగంగా వచ్చే కనుమ రైతులకు.. పశువులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన పండుగా జరుపుకుంటారు.  

3 /5

ఈ కారణంగా జనవరి 16న ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి. బ్యాంకుల్లో ప్రత్యక్షంగా జరిగే లావాదేవీలు ఈ రోజు అందుబాటులో ఉండవు. నగదు జమ, నగదు ఉపసంహరణ, చెక్ క్లియరెన్స్ వంటి పనులు జరగవు. 

4 /5

అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసివున్నప్పటికీ, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం కొనసాగుతాయి. ఏటీఎంలు, యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వంటి సేవలను ప్రజలు సాధారణంగానే ఉపయోగించుకోవచ్చు. అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైతే ఏటీఎంలపై ఆధారపడవచ్చు.

5 /5

ఇక జనవరి 17న తమిళనాడులో మరో పండుగ సెలవు ఉండగా.. ఆ తర్వాత ఆదివారం నానంది. దీంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరుసగా సెలవులు రావడంతో బ్యాంకు పనులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఖాతాదారులు తమ ముఖ్యమైన బ్యాంకు పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Bank Holiday Bank Holiday 2026 Bank Holiday Today Banks closed Today bank holiday tomorrow Banks Closed For 3 Days Bank Holidays January 2026

Next Gallery

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షర్లకు కేంద్రం సంక్రాంతి కానుక.. బేసిక్ పేతో పాటు HRA, TA, DAలో భారీ పెరుగుదల..