Bank Holiday: రేపు అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వరుసగా మూడు రోజులు హాలిడే..!

దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. రేపు మార్చి 3, మంగళవారం హోలీ పండుగ సందర్భంగా దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం రేపు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
నిన్న మార్చి 1 ఆదివారం కావడంతో సాధారణంగా బ్యాంకులకు వారాంతపు సెలవు ఉంది. ఇక ఈరోజు సోమవారం బ్యాంకులు సాధారణంగా పని చేయగా రేపు మంగళవారం మాత్రం హోలీ సందర్భంగా పబ్లిక్ హాలిడే ఉంది. 

ఇక అస్సాం.. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంది. ఈ రాష్ట్రాల్లో మార్చి 2న కూడా పండుగల కారణంగా బ్యాంకులకు అదనపు సెలవు ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడి ప్రజలకు వరుసగా మూడు రోజులపాటు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. మార్చి 2 ఆదివారం, మార్చి 2నే స్థానిక పండుగ సెలవు.. మార్చి 3 హోలీ సెలవు కలిపి మూడు రోజులపాటు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.  

మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఆదివారం ఒక రోజు సెలవు.. ఆ తర్వాత మంగళవారం హోలీ సందర్భంగా ఒక రోజు బ్యాంక్ హాలిడే ఉంటుంది. సోమవారం సాధారణ పని దినంగా కొనసాగుతుంది. కాబట్టి సోమవారం రోజునే బ్యాంకింగ్ అవసరాలు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.  

అయితే బ్యాంకులు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎంల సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు. కానీ చెక్కులు క్లియర్ కావడం, బ్రాంచ్ సేవలు వంటి పనులు మాత్రం ఆలస్యం కావచ్చు.  

పండుగల సమయంలో ఇలాంటి బ్యాంక్ హాలిడేలు సాధారణమే. అయినప్పటికీ, ముఖ్యమైన లావాదేవీలు ఉన్నవారు ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, చెక్కుల ద్వారా చెల్లింపులు చేసే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

