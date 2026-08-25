/Tomorrow Holiday: రేపు, మళ్లీ శుక్రవారం సెలవు.. కానీ ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే..!

Tomorrow Holiday:ఆగస్టు 26, బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసి ఉండవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం కొన్ని రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో మాత్రమే బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు. కాబట్టి బ్యాంకులో ముఖ్యమైన పని ఉన్నవారు ముందుగానే సెలవు వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఆగస్టు 26న ఈద్-ఎ-మిలాద్ సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈద్-ఎ-మిలాద్ను బారావఫాత్ లేదా మిలాద్-ఉన్-నబీ అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రవక్త మహమ్మద్ జన్మదినాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ పండుగను ముస్లిం సమాజం భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటుంది. ప్రార్థనలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, మతపరమైన ఊరేగింపులు ఈ రోజున జరుగుతాయి.
ఆగస్టు 26న మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, తెలంగాణ, మణిపూర్, జమ్మూ కశ్మీర్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఢిల్లీ, కేరళ తదితర ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉండనున్నాయి. కేరళలో తిరువోణం పండుగ కారణంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
తిరువోణం కేరళలో ఓణం పండుగలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు. మహాబలి రాజు ఈ రోజున తన ప్రజలను కలవడానికి భూమికి వస్తాడనే నమ్మకం ఉంది. ఇళ్ల ముందు పూలతో పూక్కళం ఏర్పాటు చేయడం, ప్రత్యేక వంటకాలు తయారు చేయడం వంటి సంప్రదాయాలు ఈ పండుగలో కనిపిస్తాయి.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెలవు విషయంలో మార్పు జరిగింది. ఈద్-ఎ-మిలాద్ సెలవును తొలుత ఆగస్టు 25న ప్రకటించినప్పటికీ, చంద్ర దర్శనం ఆధారంగా తేదీని మార్చారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆగస్టు 26న ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది.
అయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరం, గోవా, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్, అసోం వంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆగస్టు 26న బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేయనున్నాయి. ఆగస్టు 28న కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రక్షాబంధన్, శ్రీ నారాయణ గురు జయంతి, అయ్యంకాళి జయంతి వంటి పండుగల కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లే ముందు స్థానిక సెలవును ఒకసారి నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.