Bank Holiday: రేపు బ్యాంకు ఉందా లేదా? వచ్చే వారం వరుసగా 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్..ఎందుకో తెలుసా?

వచ్చే వారం అనగా మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వరకు పలు నగరాల్లోని బ్యాంకులు 5 రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. అయితే ఇవి వరుస సెలవు రోజులు కావు. దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతీయ పండుగలు, వారాంతపు బ్యాంకు సెలవుల కారణంగా మార్చి 31 నుండి ఏప్రిల్ 5 వరకు వివిధ బ్యాంకులు మూతపడే అవకాశం ఉంది. అయితే, బ్యాంకు సెలవుల కారణంగా పలు బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్నప్పటికీ, మొబైల్, ఇంటర్నెట్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయి.
బ్యాంకు సెలవు మార్చి 31 మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా మార్చి 31న ముంబై, న్యూఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్కతా, లక్నో, హైదరాబాద్లలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది.
బ్యాంకు సెలవు ఏప్రిల్ 1 రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు, బ్యాంకుల ఖాతాల మూసివేత కారణంగా భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోని బ్యాంకులు ఏప్రిల్ 1న మూసివేయబడతాయి. రాంచీ, షిల్లాంగ్, సిమ్లా, కోహిమా, గాంగ్టక్, ఐజ్వాల్ వంటి నగరాలు ఆర్బీఐ సెలవుల క్యాలెండర్లో చేర్చలేదు.
బ్యాంకు సెలవు ఏప్రిల్ 2 మౌండీ గురువారం సందర్భంగా ఏప్రిల్ 2న కొచ్చిలో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
ఏప్రిల్ 3న బ్యాంకు సెలవు ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే చండీగఢ్, గౌహతి, జైపూర్, జమ్మూ, శ్రీనగర్ నగరాలు రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా సెలవుల క్యాలెండర్లో చేర్చలేదు.
ఏప్రిల్ 5న బ్యాంకు సెలవు షెడ్యూల్డ్, నాన్-షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులన్నీ ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5)న ప్రభుత్వ సెలవు దినాన్ని పాటిస్తాయి.
అంతేకాకుండా.. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు లేదా ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు వరుసగా అన్ని రోజులూ సెలవులు ఉండవని మీరు గమనించాలి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో రాష్ట్రాలు పాటించే సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడే మొత్తం రోజుల సంఖ్య ఇది. ఉదాహరణకు కొచ్చిలో తిరువళ్లువర్ రోజున బ్యాంకులు మూతపడినా.. దేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో అదే కారణంగా సెలవు ఉండదు. అది కేవలం స్థానిక సెలవు మాత్రమే.