  • Bank Holiday: రేపు ఆ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holiday: రేపు ఆ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holiday Tomorrow: రేపు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. ఏకంగా రెండు రాష్ట్రాల్లో మార్చి 2న హోలికా దహన్ సందర్భంగా అధికారిక సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు బ్యాంకులు కూడా పనిచేయవు.
 
రేపు సోమవారం ఉత్తరప్రదేశ్.. అస్సాం.. ప్రాంతాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందనుంది. ప్రతి సంవత్సరం హోలీ పండుగకు ముందు రోజు హోలికా దహన్ నిర్వహిస్తారు. ఇది చెడుపై మంచి గెలిచిన రోజు అనే భావనతో జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చి 2ను ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటించింది. ఆ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఆ రోజు మూసివేయబడతాయి.

అస్సాంలో కూడా ఇదే సమయంలో డోలా జాత్రా పేరుతో హోలీ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. స్థానిక సంప్రదాయాల ప్రకారం మార్చి 2న అక్కడ కూడా సెలవు ఉంటుంది. దీంతో అస్సాంలోని బ్యాంకులు, విద్యాసంస్థలు ఆ రోజు పనిచేయవు.  

ఇక మార్చి 3న హోలీ పండుగ ఉండటంతో మరోసారి బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అదృష్టవశాత్తు ముందు రోజు ఆదివారం కావడంతో మొత్తం మూడు రోజులు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.  

దీంతో ఆ రాష్ట్రాల్లో నివసించే ప్రజలు ముందుగానే తమ బ్యాంకింగ్ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెక్కులు క్లియర్ చేయించడం, నగదు ఉపసంహరణలు, డిపాజిట్లు వంటి పనులు ముందుగానే చేసుకోవడం మంచిది. అయితే ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎంలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.  

పండుగల సందర్భాల్లో ఇలాంటి వరుస సెలవులు రావడం సాధారణమే. అయినప్పటికీ ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను సక్రమంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మొత్తానికి ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు అస్సాం రాష్ట్రాల్లో హోలికా దహన్, హోలీ పండుగల కారణంగా రెండు రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది.

