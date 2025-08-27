English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Bank Holiday Alert: ఈరోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు బ్యాంకుల కూడా బంద్ ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేపు ఆగస్టు 28వ తేదీ కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. గురువారం ఎక్కడెక్కడ బ్యాంకుల సెలవు ఎందుకు ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 ప్రభుత్వ బ్యాంకులు పండుగలు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా సెలవులు ఉంటాయి. ఈరోజు గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా ఆగస్టు 27వ తేదీ అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేపు గురువారం కూడా ఆగస్టు 28 కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి.   

 ఇది అన్ని పబ్లిక్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంకులకు వర్తిస్తాయి. మీరు క్యాష్ డిపాజిట్ లేదా డీడీ, చెక్‌ క్లియరెన్స్‌ చేయాల్సి ఉంటే కచ్చితంగా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే బ్యాంకు ఖాతాదారులు తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు.  

 ప్రధానంగా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసులు, ఏటీఎం, మొబైల్ యాప్స్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటివి అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ కేవలం బ్యాంక్ బ్రాంచ్ లు మాత్రమే బంద్ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరుసగా రెండు రోజులు అంటే ఆగస్టు 27, 28 రెండు రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి.  

 ప్రధానంగా ఈరోజు గణేష్ చతుర్ధి సందర్భంగా బ్యాంకు బ్రాంచీలు అన్నిటికీ సెలవు రానుంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాలైన అహ్మదాబాద్ ,ముంబై, నాగపూర్, చెన్నై, హైదరాబాద్ ,బాలాపూర్, విజయవాడ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

 ఇక రేపు గురువారం ఆగస్టు 28వ తేదీ గోవా, ఒడిశా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒడిశాలో గణేష్ చతుర్థి నిర్వహిస్తారు. అంతేకాకుండా నౌకాయి అనే పంటలకు సంబంధించిన పండుగ కూడా నిర్వహించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో గోవా, ఒడిశాలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

 నౌకాయి అనేది ఒక పంట సంబంధించిన ఫెస్టివల్. ఇది ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కూడా కనిపిస్తుంది. మొదట పంట చేతికి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళు ఈ పండుగ నిర్వహించుకుంటారు. ఇదొక అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన పండుగ. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.

Bank Holiday August 28 ganesh chaturthi bank holiday Bank Closed Tomorrow bank holidays 2025 list RBI bank holiday update

