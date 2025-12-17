English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు గురువారం బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే..?

Bank Holiday 2025: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్‌‌కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. ఫెస్టివల్స్, జాతీయ సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే దానికి తగినట్లుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచింది. అయితే రేపు అనగా డిసెంబర్ 18న.. బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
డిసెంబర్ నెలలో సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా వివిధ పండుగలు, వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి.  

స్థానిక పండుగలు, ఆచారాల ఆధారంగా బ్యాంక్ హాలిడేస్‌ను నిర్ణయించే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారం.. రేపు డిసెంబర్ 18, గురువారం రోజున రెండు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంలో గురు ఘాసిదాస్ జయంతి.. అలాగే మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉ సోసో థామ్ వర్ధంతి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. కేవలం ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులు మాత్రమే మూసి ఉంటాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో యధావిధిగా బ్యాంకులు నడుస్తాయి.   

బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నంత మాత్రాన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధునిక బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్లు చేసుకోవడానికి ఆన్‌లైన్ సేవలను ఉపయోగించవచ్చు.   

ATM సేవలు యధావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్‌లు, యూపీఐ (UPI) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ద్వారా నగదు బదిలీ చేసుకోవచ్చు. నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ముఖ్యమైన లావాదేవీలు పూర్తి చేయవచ్చు. 

అయితే, పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లు, అకౌంట్ సెటిల్‌మెంట్లు వంటి సేవలు మాత్రం రేపు బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లలో అందుబాటులో ఉండవు. కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు, ముఖ్యమైన లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం తెలివైన పని.

