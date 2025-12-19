Bank Holidays 2025: డిసెంబర్ 20న బ్యాంకులకు సెలవు.. అసలు కారణం ఇదే..?

Bank Holiday 2025: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. ఫెస్టివల్స్, జాతీయ సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే దానికి తగినట్లుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచింది. అయితే రేపు అనగా డిసెంబర్ 20 శనివారం రోజున.. బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ నెలలో సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా వివిధ పండుగలు, వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి.
స్థానిక పండుగలు, ఆచారాల ఆధారంగా బ్యాంక్ హాలిడేస్ను నిర్ణయించే RBI నిబంధనల ప్రకారం.. రేపు డిసెంబర్ 20, శనివారం రోజున బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి. రేపు లోసూంగ్, నామ్సంగ్ పండుగ సందర్భంగా.. కేవలం సిక్కిం రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.
బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నంత మాత్రాన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధునిక బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్లు పేమెంట్లు చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ సేవలను ఉపయోగించవచ్చు.
ATM సేవలు యధావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లు, యూపీఐ ప్లాట్ఫారమ్లు ద్వారా నగదు బదిలీ చేసుకోవచ్చు. నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ముఖ్యమైన లావాదేవీలు పూర్తి చేయవచ్చు.
అయితే, పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు, అకౌంట్ సెటిల్మెంట్లు వంటి సేవలు మాత్రం రేపు బ్యాంక్ బ్రాంచ్లలో అందుబాటులో ఉండవు. కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు, ముఖ్యమైన లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం బెటర్.