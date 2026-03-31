Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?

Bank Holiday Tomorrow: భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 తేదీ చాలా ముఖ్యమైన రోజు.. ఈ రోజు కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే చాలా బ్యాంకులు తమ గత సంవత్సరం ఖాతాలను ముగించడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తాయి. 2026లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. Reserve Bank of India (RBI) ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, ఏప్రిల్ 1న దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అయితే ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం ఉండడం లేదు. కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉందనుంది.. 
 
రేపు ఏప్రిల్ ఒకటి..ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఢిల్లీ వంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో బ్యాంక్ బ్రాంచ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. ఈ రోజు బ్యాంకులు సాధారణ కస్టమర్ సేవలు అందించవు, ఎందుకంటే వారు ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు.

కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. మిజోరం, సిక్కిం, నాగాలాండ్, జార్ఖండ్, మేఘాలయ.. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్‌గా ఉంటాయి. ఈ రోజు ప్రధానంగా బ్యాంకులు తమ ఖాతాలను క్లోజ్ చేయడం, లావాదేవీలను సరిచేయడం వంటి అంతర్గత పనులు చేస్తాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లినా సేవలు పొందలేరు.

అయినా ఆందోళన అవసరం లేదు. ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్, ATM సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు డబ్బు పంపడం, తీసుకోవడం వంటి పనులు సులభంగా చేయవచ్చు.  

ఇక ఏప్రిల్ నెలలో మరికొన్ని ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవులు కూడా ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 2న కేరళలో మౌంది.. గురువారం.. సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే కారణంగా దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.  

అలాగే ఏప్రిల్ 14న డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీలలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.  కాబట్టి, ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంక్‌కు వెళ్లే ముందు సెలవుల వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 1న బ్యాంక్ పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

