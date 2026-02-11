Bank Holiday Tomorrow: రేపు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు.. క్లారిటీ ఇదే..!

Bank Holiday : దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలు ఫిబ్రవరి 12న సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా ఈ సమ్మె నిర్వహిస్తున్నట్లు సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఈ సమ్మెకు పలు బ్యాంక్ యూనియన్లు కూడా మద్దతు ప్రకటించడంతో బ్యాంకింగ్ సేవలపై ప్రభావం ఉంటుందా అనే సందేహం ప్రజల్లో నెలకొంది.
సమ్మె కారణంగా చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు లావాదేవీలు, కౌంటర్ సేవలు వంటి కొన్ని బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు కొన్ని గంటల పాటు అంతరాయం కలగొచ్చని సమాచారం. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో పని చేసే సిబ్బంది సమ్మెలో పాల్గొంటే, శాఖల్లో సిబ్బంది సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉంది. దాంతో వినియోగదారులు కొంత అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉండొచ్చు.
అయితే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 12న ఏ ప్రధాన బ్యాంకుకూ అధికారిక సెలవు ప్రకటించలేదని తెలిపింది. అంటే బ్యాంకులు సాధారణంగా తెరిచే ఉంటాయి. కానీ సిబ్బంది హాజరు పరిస్థితిపై ఆధారపడి సేవల్లో మార్పులు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సేవలు, ఏటీఎం సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగనున్నాయి. వినియోగదారులు డిజిటల్ లావాదేవీలను ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. కాబట్టి అత్యవసర నగదు అవసరాలు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలా మంది డిజిటల్ చెల్లింపుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నందున సమ్మె ప్రభావం గతంతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి సేవలు ఆలస్యం కావచ్చని భావిస్తున్నారు.
మొత్తానికి.. ఫిబ్రవరి 12న బ్యాంకులు పూర్తిగా మూతపడవు. కానీ కొంతవరకు సేవల్లో అంతరాయం ఉండొచ్చు. ప్రజలు అవసరమైన పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం, ఆన్లైన్ సేవలను ఉపయోగించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.