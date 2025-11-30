Bank Holiday: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1న బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holidays 2025: మీకు రేపు అనగా సోమవారం, డిసెంబర్ 1వ తేదీ బ్యాంకులో పని ఉందా..? మీ బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఏదైనా ముఖ్యమైన పని పెండింగ్లో ఉంటే ఇది మీకోసమే. రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి ఆ సెలవు ఎక్కడ..? ఎందుకు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 19 రోజులు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మీరు సెలవుల జాబితాను చెక్ చేయకుండా బ్యాంకుకు వెళితే మీరు ఖాళీ చేతులతో తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. మీ సమయం కూడా వృధా అవుతుంది. మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు.. ఏ రోజుల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందో చూసుకొని వెళ్లండి.
రేపు డిసెంబర్ 1, సోమవారం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ‘స్వదేశీ విశ్వాస దినోత్సవం’ సందర్భంగా ఆ రాష్ట్రంలోని అన్ని బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటించారు. కేవలం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోనే బ్యాంక్స్ క్లోజ్ కానున్నాయి.. మిగతా రాష్ట్రాల్లో యధావిధిగా నడవనున్నాయి.
అయితే బ్యాంకులు మూతపడినప్పటికీ కూడా కస్టమర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. డిజిటల్ లావాదేవీలను ఇంటి నుంచే చేయవచ్చు. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి సర్వీసులు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి.
ఈజీగా డబ్బును ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు. బిల్లులు పేమెంట్ చేయొచ్చు లేదా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఏటీఎం సర్వీసులు కూడా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి.
క్యాష్ విత్డ్రాకి కూడా వినియోగదారులకు ఇబ్బంది ఉండదు. చెక్కు క్లియరింగ్ లేదా డ్రాఫ్ట్ జారీ కోసం బ్యాంకు వర్కింగ్ డేస్ లో మాత్రమే వీలుంటుంది.