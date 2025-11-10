Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు మంగళవారం బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకంటే..?

Bank Holiday Alert: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు చాలా రోజుల పాటు క్లోజ్గా ఉంటున్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచింది. అయితే రేపు అనగా నవంబర్ 11న బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.
నవంబర్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగల కారణంగా బంద్ ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండుగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని కస్టమర్లు గుర్తించుకోవాలి.
రేపు మంగళవారం, నవంబర్ 11న లహాబ్ డ్యూచెన్ (బౌద్ధ పండుగ) సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఈ బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్ను ఏడాది ప్రారంభంలోనే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రచురిస్తుంది. సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
ఈ సెలవుల కారణంగా బ్యాంక్ శాఖల వద్ద లావాదేవీలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. వినియోగదారులు బ్యాంకింగ్ సేవలను పొందటంలో ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా కస్టమర్లు తమ బిల్లు చెల్లింపులు వంటి ప్రాధాన్యమైన సేవలను కొనసాగించవచ్చు.
అలాగే NEFT, RTGS వంటి సిస్టమ్స్ ద్వారా లావాదేవీలు జరుపుకోవచ్చు. పైగా డబ్బు విత్డ్రా కోసం ఏటీఎంలు తెరిచే ఉంటాయి. డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతో చెల్లింపులు ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తాయి.
కాబట్టి భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.