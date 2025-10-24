Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Saturday Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ నెల అంతా సెలవులతోనే నిండిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా ఫెస్టివల్స్, నేషనల్ హాలీడేస్ కారణంగా.. దాదాపు ఈ నెల మొత్తం బ్యాంకులకు సెలవులే ఉన్నాయి. అందుకే వినియోగదారులు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. అయితే రేపు అనగా అక్టోబర్ 25న శనివారం బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
అక్టోబర్ నెల అంతా పండుగలు, జాతీయ సెలవుల వల్ల బ్యాంకులన్నీ దాదాపుగా క్లోజ్గానే ఉంటున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి అక్కడ జరుపుకునే ఫెస్టివల్స్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే రేపు దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకటించిన రాష్ట్రాల వారీ సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. ప్రతి నెలా రెండవ, నాలుగవ శనివారాలు, అలాగే ప్రతి ఆదివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
రేపు అనగా అక్టోబర్ 25న.. ఈ నెలలో నాలుగవ శనివారం కావడంతో.. దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్యాంక్ కస్టమర్లు రేపు బ్యాంకులకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది.
అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులకు హాలీడేస్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంలు, మొబైల్ యాప్లు, యూపీఐ ప్లాట్ఫారమ్లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు, అకౌంట్ సెటిల్మెంట్లు వంటి సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండవు. బ్యాంక్ క్లోజింగ్ చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు లావాదేవీలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్.