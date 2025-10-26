English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!

Bank Holiday 2025: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్‌‌కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా బ్యాంకులు చాలా రోజుల పాటు క్లోజ్‌గా ఉంటున్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచింది. అయితే రేపు, ఎల్లుండి అనగా అక్టోబర్ 27, 28న.. వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.   
 
అక్టోబర్ నెల అంతా బ్యాంకులన్నీ దాదాపు బంద్ ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి.  

అయితే రేపు, ఎల్లుండి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.  ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సెలవులు అనేవి పండుగలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బట్టి ఉంటాయి.  

అక్టోబర్ 27, సోమవారం.. అక్టోబర్ 28 మంగళవారం రోజున.. కోల్‌కతా, పాట్నా, రాంచీలలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఛఠ్ పూజ సందర్భంగా.. ఈ ప్రాంతాలలో బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటించారు.  

ఇక బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.  

అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. దీంతో బ్యాంక్ హాలిడేస్ టైమ్‌లో కూడా మన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆగవు.    

