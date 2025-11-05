Bank Holidays: నవంబర్ 6, 7 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holiday Alert: మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన అప్డేట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు (గురువారం), ఎల్లుండి (శుక్రవారం) అనగా నవంబర్ 6, 7 తేదీల్లో బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
నవంబర్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు క్లోజ్ ఉండనున్నాయి. ఈ బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్ను ఏడాది ప్రారంభంలోనే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రచురిస్తుంది. సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
నవంబర్ 6, గురువారం నోంగ్క్రెమ్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా.. మేఘాలయలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ఈ పండుగ ఖాసీ తెగకు చెందిన సాంప్రదాయ పంట పండుగ. షిల్లాంగ్ సమీపంలో 5 రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు.
ఇక నవంబర్ 7, శుక్రవారం వంగల పండుగ సందర్భంగా.. మేఘాలయ రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యదావిధిగా నడుస్తాయి.
బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు. NEFT, RTGS ట్రాన్స్ఫర్లు, ఆన్లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.
కాబట్టి భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.