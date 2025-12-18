English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bank Holidays: రేపు బ్యాంకులు బంద్.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా..?

Bank Holiday 2025: డిసెంబర్ నెలలో బ్యాంకు సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా వివిధ పండుగలు, వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అనేవి అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండుగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని వినియోగదారులు గుర్తించుకోవాలి. రేపు కూడా బ్యాంకులు క్లోజ్ ఉండనున్నాయి. ఎక్కడ..? ఎందుకు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ నెలలో కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మీరు సెలవుల జాబితాను చెక్ చేయకుండా బ్యాంకుకు వెళితే.. ఖాళీ చేతులతో తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. మీ సమయం కూడా వృధా అవుతుంది. మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు సెలవుల తేదీలను తెలుసుకుని వెళ్లండి.

అయితే రేపు అనగా డిసెంబర్ 19న.. బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.  ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సెలవులు అనేవి పండుగలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బట్టి.. ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. మరి రేపు రాష్ట్రంలో బ్యాంకులకు హాలీడే ఉందనేది చూద్దాం.  

డిసెంబర్ 19 శుక్రవారం రోజున.. గోవా విమోచన దినోత్సవం సందర్భంగా గోవా రాష్ట్రంలో బ్యాంకులు మూతపడతాయి. కేవలం ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులు మాత్రమే మూసి ఉంటాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో యధావిధిగా బ్యాంకులు నడుస్తాయి.   

ఇక బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.

అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. దీంతో బ్యాంక్ హాలిడేస్ టైమ్‌లో కూడా మన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆగవు.  

Tomorrow Bank Holiday Bank Holidays Alert Today Bank Holiday Bank Holidays Tomorrow bank holidays december

