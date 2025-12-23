English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?

Bank Holiday 2025: ప్రతి రోజు చాలా మంది బ్యాంక్‌‌కు తమ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుంటారు. అయితే కస్టమర్లు తమకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందే దానికి తగినట్లుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. అయితే రేపు అనగా డిసెంబర్ 24, బుధవారం రోజున బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
డిసెంబర్ నెల పూర్తి కావొస్తుంది. అయిన కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా వివిధ పండుగలు, వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బ్యాంకు సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయా రాష్ట్రాల పండగలు, ఇతర కార్యక్రమాలను బట్టి.. బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి.    

స్థానిక పండుగల ఆధారంగా బ్యాంక్ సెలవులను నిర్ణయించే RBI నిబంధనల ప్రకారం.. రేపు డిసెంబర్ 24, బుధవారం రోజున బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి. ఎందుకంటే క్రిస్మస్‌కు ఒక రోజు ముందు, మేఘాలయ, మిజోరంలలో సెలవు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.

బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నంత మాత్రాన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధునిక బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బిల్లు పేమెంట్లు చేసుకోవడానికి ఆన్‌లైన్ సేవలను ఉపయోగించవచ్చు.   

ATM సేవలు యదావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్‌లు, యూపీఐ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ద్వారా నగదు బదిలీ చేసుకోవచ్చు. నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ముఖ్యమైన లావాదేవీలు పూర్తి చేయవచ్చు.   

అయితే, పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లు, అకౌంట్ సెటిల్మెంట్లు వంటి సేవలు మాత్రం రేపు బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లలో అందుబాటులో ఉండవు. కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు, ముఖ్యమైన లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.   

