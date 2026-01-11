English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?

Bank Holiday Alert: మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు సోమవారం అనగా జనవరి 12న బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. 
 
1 /5

2026 కొత్త సంవత్సరం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో ఏయే రోజుల్లో బ్యాంకులకు సెలవులో తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే సెలవుల జాబితాను వెల్లడించింది. అయితే రేపు బ్యాంకులకు ఎక్కడ సెలవు ఉంది..? ఎందుకు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /5

జనవరి 12, సోమవారం రోజున స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యధావిధిగా నడుస్తాయి.

3 /5

అయితే బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు. 

4 /5

NEFT, RTGS ట్రాన్స్‌ఫర్‌లు, ఆన్‌లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.   

5 /5

కాబట్టి భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్‌డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.

Tomorrow Bank Holiday Bank Holidays 2026 January 12 Bank Bundh Bank Holidays Alert January Bank Holidays

Next Gallery

Nupur Sanon Wedding: పెళ్లి చేసేసుకున్న ప్రభాస్ మరదలు.. నెట్టింట్లో ఫోటోలు వైరల్..!