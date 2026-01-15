Bank Holidays: రేపు శుక్రవారం, జనవరి 16న బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే..?

Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్. రేపు కనుమ పండుగ సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉందో..? లేదో..? తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే సెలవుల జాబితాను వెల్లడించింది. అయితే రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఎక్కడ..? ఎందుకు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? అయితే ఈ ముఖ్యమైన సమాచారం తప్పక తెలుసుకోవాలి. రేపు శుక్రవారం అనగా జనవరి 16న బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ సెలవు జారీ చేసింది. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకొని.. దానికి తగ్గట్టుగా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
రేపు జనవరి 16వ తేదీ శుక్రవారం రోజున తిరువళ్లూర్ డే సందర్భంగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. అయితే రేపు కనుమ పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం బ్యాంకులకు ఎలాంటి సెలవు లేదు.. యథావిధిగా నడవనున్నాయి.
అయితే, ఈ సెలవుల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ యాప్స్, ఏటీఎం విత్డ్రాల వంటి డిజిటల్ సేవలన్నీ ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా వీటి ద్వారా ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు యథాప్రకారం నిర్వహించుకోవచ్చు.
భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.
కాబట్టి పెద్ద లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకు సెలవులకు అనుగుణంగా.. వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.