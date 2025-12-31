Bank Holidays: న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా రేపు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?

Bank Holidays 2026: మరికొన్ని గంటలు గడిస్తే.. మనమంతా కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెట్టేస్తాం. జనవరి 1న బ్యాంకులు పని చేస్తాయా..? లేదా..? అనే సందేహం చాలా మంది వినయోగదారుల్లో ఉంటుంది. అయితే రేపు బ్యాంకులు ఓపెన్లో ఉంటాయా..? లేదంటే బ్యాంక్ హాలిడే ఉంటుందా..? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగానే చాలా మంది జనవరి 1న న్యూ ఇయర్ కాబట్టి బ్యాంకులు పని చేయవని.. యూనివర్సల్ హాలిడే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇది అపోహ మాత్రమే. ఎందుకంటే బ్యాంక్ హాలిడేస్ అనేవి రాష్ట్రం ప్రాతిపదికన మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పని చేస్తే.. ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు క్లోజ్లో ఉండొచ్చు.
అయితే బ్యాంక్ హాలిడేస్ అనేవి రాష్ట్రం ఆధారంగా మారుతాయి. రేపు జనవరి 1న కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది. అంటే కొన్ని చోట్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఇంకొన్ని చోట్ల మాత్రం బ్యాంకులు యదావిధిగా పని చేస్తాయి.
మిజోరం, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, నాగలాండ్, మేఘాలయ వంటి రాష్ట్రాల్లో జనవరి 1న బ్యాంకులు పనిచేయవు. అంటే బ్యాంకులకు ఈ రాష్ట్రాల్లో న్యూ ఇయర్ హాలిడే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని బ్యాంకులు జనవరి 1న పనిచేస్తాయి. అందువల్ల బ్యాంక్ హాలిడే లేదని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఏమైనా పనులు ఉంటే బ్యాంక్కు వెళ్లి పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు. NEFT, RTGS ట్రాన్స్ఫర్లు, ఆన్లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.