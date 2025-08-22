Bank Holiday: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. బ్యాంకులు 4 రోజులు బంద్‌..!

4 Days Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉన్న వారికి బిగ్ అలెర్ట్. వచ్చే వారంలో వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే మీకు ఏదైనా బ్యాంకు పని ఉంటే ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. బ్యాంకులకు ఏ రోజు సెలవులు రానున్నాయి తెలుసుకుందాం
బ్యాంకులో నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. సాధారణంగా బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు వర్తిస్తాయి. వచ్చే వారంలో 25 నుంచి 31 మధ్యలో నాలుగు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
సోమవారం, బుధవారం, గురువారం బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి. వచ్చే వారంలో ఇది ఆర్బీఐ జారీ చేసిన హాలిడే అది ఎందుకో తెలుసుకుందాం..
ఆగస్టు 25 సోమవారం శ్రీమంత శంకర దేవ తిథి గౌహతిలో ఇది ఆర్బీఐ జారీ చేసిన హాలిడే. ఇక 27 ఆగస్టు బుధవారం రోజు గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
ఆగస్టు 28వ తేదీ గురువారం గణేష్ చతుర్ధి, నౌకాయి సందర్భంగా భువనేశ్వర్, పనాజీలో బ్యాంక్ హాలిడే ఉంటుంది. ఇక మరుసటి రోజు ఆగస్టు 31 అయితే ఆదివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
అయితే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్న గాని మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలో అందుబాటులో ఉంటాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్ కూడా ఉంటుంది. అయితే చెక్ క్లియరింగ్ సెటిల్మెంట్స్ కోసం కచ్చితంగా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిందే.