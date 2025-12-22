Bank Holidays: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 6 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌..!

Last Week Bank Holiday Alert: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ వారంలో ఆరు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి. బ్యాంకులకు కూడా ఇయర్ ఎండ్ రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సెలవులు వస్తున్నాయి. చలి, పండగ సందర్భంగా బ్యాంకులకు వరుసగా ఈ వారంలో సెలవులు వస్తున్నాయి. మీకేమైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే అవి పూర్తి చేసుకోండి. అయితే, ఈ వారంలో బ్యాంకులకు 6 రోజులు సెలవులు ఎక్కడ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ నెల వచ్చేసింది. అయితే ఈ వారంలో బ్యాంకులకు ఆరు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల్లో వర్తిస్తుంది. ఆర్బీఐ జారీ చేసిన సెలవులతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ప్రత్యేక దినాల సందర్భంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
డిసెంబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా 19 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఇవి ఆదివారాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా కలిపి మొత్తంగా 19 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. ఈ సెలవులు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ప్రత్యేక దినాల సందర్భంగా ఈ బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి.
డిసెంబర్ 22వ తేదీ సోమవారం ఈరోజు సిక్కింలో బ్యాంకుల బంద్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈరోజు నామ్సుంగ్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక డిసెంబర్ 24వ తేదీ క్రిస్మస్ ఈవ్ సందర్భంగా నాగాల్యాండ్, మేఘాలయలో బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి.
డిసెంబర్ 25వ తేదీ క్రిస్మస్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు కూడా సెలవు అదే విధంగా బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇక డిసెంబర్ 26 శుక్రవారం రోజు బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా మేఘాలయా, నాగాలాండ్, మిజోరంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఇక డిసెంబర్ 27 శనివారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్. ఎందుకంటే ఈరోజు నాలుగో శనివారం కాబట్టి సెలవు ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజు డిసెంబర్ 28వ తేదీ ఆదివారం యథావిధిగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు ఉంటాయి.
ప్రధానంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన నాగాలాండ్, మిజోరాం, మేఘాలయలో వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి. డిసెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి 28 వరకు వరుసగా ఐదు రోజులు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. మళ్లి డిసెంబర్ 29న మాత్రమే ఇవి తెరుచుకుంటాయి. ఇక 30వ తేదీ స్థానిక సెలవు దినం, ఆ తర్వాత జనవరి ఒకటో తేదీ రానుంది.
అయితే బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నా కానీ ఆన్లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఏటీఎం సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫోన్పే, గూగుల్ పే వంటి థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ యాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే పెద్ద మొత్తంలో చెక్కు విత్ డ్రా చేయాలంటే, NEFT వంటి పనులకు కచ్చితంగా బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.