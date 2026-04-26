Bank Holidays Alert: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. ఈ వారంలో మే 3 లోపల బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవంటే!

bank holidays 2026: భారతదేశంలో బ్యాంక్ పనులు చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక ముఖ్యమైన అలర్ట్ వచ్చింది. ఏప్రిల్ 25 నుంచి మే 3 వరకు కొన్ని రోజులు వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అందువల్ల డబ్బు సంబంధిత పనులు, చెక్కులు, ట్రాన్స్ఫర్లు వంటి పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
మొదటగా.. నిన్న ఏప్రిల్ 25న నాల్గవ శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు సెలవు ఉండింది. ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నియమాల ప్రకారం అమలు అయ్యింది. 2015 నుంచి ప్రతి నెల రెండో మరియు నాల్గవ శనివారం బ్యాంకులు పనిచేయవు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, కోఆపరేటివ్, విదేశీ బ్యాంకులు అన్నీ ఈ నియమాన్ని పాటిస్తాయి.
తర్వాత ఏప్రిల్ 26 .. అనగా ఈరోజు ఆదివారం కావటంతో ఈరోజు కూడా సెలవు ఉంది. ఆదివారం సాధారణంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవే. కాబట్టి ఈ రెండు రోజులు వరుసగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఈ రోజుల్లో NEFT, RTGS వంటి కొన్ని ఆన్లైన్ సేవలు పనిచేసినా, చెక్కు క్లియరెన్స్ వంటి సేవలు ఆలస్యం కావచ్చు.
ఏప్రిల్ 27 నుంచి 30 వరకు బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. ఈ నాలుగు రోజుల్లో మీరు మీ బ్యాంకింగ్ పనులు సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకమైన పండుగలు లేకపోవడంతో ఈ రోజుల్లో ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు.
మే 1న మరో సెలవు ఉంది. ఈ రోజున మహారాష్ట్ర డే, లేబర్ డే (మేడే), బుద్ధ పౌర్ణిమ వంటి సందర్భాల వల్ల చాలా నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, ముంబై, ఢిల్లీ వంటి పెద్ద నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే కొన్ని నగరాల్లో మాత్రం బ్యాంకులు ఓపెన్గా ఉండొచ్చు.
మే 2న మొదటి శనివారం. సాధారణంగా మొదటి శనివారం బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అర్ధదినం మాత్రమే పని చేసే అవకాశం ఉంది. మే 3 ఆదివారం కావడంతో మళ్లీ దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఈ మొత్తం కాలంలో చూస్తే, ఏప్రిల్ 25, 26.. మే 1, మే 3 తేదీలలో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అందువల్ల ముఖ్యమైన లావాదేవీలు, డబ్బు డ్రాయింగ్, చెక్కు డిపాజిట్ వంటి పనులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇప్పటి కాలంలో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సేవలు మాత్రం బ్యాంక్ పని దినాల్లోనే పూర్తవుతాయి. కాబట్టి సెలవుల ప్రభావం ఉండొచ్చు.