Bank Holiday Today: బ్యాంకులకు ఈరోజు నుంచి ఈ వారంలో రెండు రోజులు సెలవు.. ఎక్కడంటే!

Banks Closed:ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంకులకు సంబంధించిన సెలవులు వరుసగా రావడంతో కస్టమర్లు కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు ఉండటంతో బ్యాంకులు కొన్ని రోజులు మూసి ఉండనున్నాయి. అందుకే బ్యాంక్ పనులు ఉన్న వారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ వారంలో ప్రధానంగా కొన్ని దగ్గర్లో ఈరోజు ఏప్రిల్ 16 నుంచి.. రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మొన్న..ఏప్రిల్ 14న డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేశారు. 

అదే విధంగా..ఏప్రిల్ 16న అస్సాంలో బొహాగ్ బిహు పండుగ జరుగుతుంది. ఇది అక్కడి ప్రజలకు కొత్త సంవత్సర ప్రారంభం లాంటిది. ఈ కారణంగా ఆ రాష్ట్రంలో బ్యాంకులు పనిచేయవు. స్థానిక పండుగల కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.  

ఇక ఏప్రిల్ 18న మూడో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. కానీ ఏప్రిల్ 19 ఆదివారం కావడంతో అన్ని బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఇలా ఈ వారం మధ్యలో, చివర్లో కూడా సెలవులు ఉండటంతో బ్యాంక్ పనుల్లో ఆలస్యం జరగొచ్చు.  

అయితే, ఒక మంచి విషయం ఏమిటంటే బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లు మూసి ఉన్నా కూడా డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏటీఎంల ద్వారా నగదు తీసుకోవచ్చు. అలాగే మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి సేవలు ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తాయి. కాబట్టి చిన్న చిన్న లావాదేవీలకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు.  

కానీ చెక్కుల క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వంటి పనులకు మాత్రం బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అవసరం ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి.. ద‌ర్శ‌నాలు, గ‌దులు తీసి ఇస్తామ‌ని చెబితే, వెంటనే నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయండి!