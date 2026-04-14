Bank Holiday Tomorrow : దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు వినియోగదారులకు ముఖ్యమైన సమాచారం ఇది. ఈ వారం ఏప్రిల్ 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16.. వరకు అనేక నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. కారణం, వరుసగా వచ్చే పండుగలు.. ప్రాంతీయ సెలవులు.
ఈ సెలవులను భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయిస్తుంది. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్న పండుగలు, స్థానిక ఆచారాలు ఆధారంగా సెలవులు మారుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఒకే రోజున అన్ని నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడవు.
ఏప్రిల్ 14న పరిస్థితి మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ రోజున అంబేద్కర్ జయంతి, బైసాఖి, తమిళ నూతన సంవత్సరం, బోహాగ్ బిహు వంటి పండుగలు ఒకేసారి వస్తాయి. దీంతో హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా దేశంలోని చాలా ప్రధాన నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
ఏప్రిల్ 15న కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఈ రోజు విషు, బోహాగ్ బిహు, నబబర్ష వంటి పండుగలు జరుగుతాయి. ఈ కారణంగా కొచ్చి, గౌహతి, కొలకతా వంటి నగరాల్లో బ్యాంకు సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. ఏప్రిల్ 16న గౌహతి నగరంలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అక్కడ బోహాగ్ బిహు ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయి.
అయితే, బ్యాంకులు మూసివేసినా కూడా కస్టమర్లకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ సేవలు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, బిల్లులు చెల్లించడం వంటి పనులు సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
కస్టమర్లు ముఖ్యమైన పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా చెక్ క్లియరెన్స్, డాక్యుమెంట్ పనులు వంటి వాటిని ముందుగా చేయాలి. అలాగే మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన బ్యాంకు సెలవులను చెక్ చేసుకోవడం కూడా అవసరం.