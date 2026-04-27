Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!

Bank Holidays This Week:ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3, 2026 వరకు బ్యాంకులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ సమయంలో కొన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేస్తే, కొన్ని రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అందుకే బ్యాంక్ పనులు ఉన్న వారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ వారంలో ప్రారంభంలో సాధారణంగా బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. ఏప్రిల్ 27 సోమవారం, ఏప్రిల్ 28 మంగళవారం, ఏప్రిల్ 29 బుధవారం మరియు ఏప్రిల్ 30 గురువారం రోజుల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా ఓపెన్గా ఉంటాయి. ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఎలాంటి పెద్ద సెలవులు లేవు. కాబట్టి ఈ రోజుల్లోనే ముఖ్యమైన బ్యాంక్ పనులు పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
కానీ మే 1 నుండి పరిస్థితి మారుతుంది. మే 1 శుక్రవారం రోజు మహారాష్ట్ర డే మరియు లేబర్ డే సందర్భంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యమైన సెలవుగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఆ రోజు బ్యాంక్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.
అదే విధంగా మే 2 శనివారం 2వ లేదా 4వ శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మే 3 ఆదివారం కూడా సాధారణ వారాంతపు సెలవు కాబట్టి ఆ రోజున కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అంటే వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఈ కారణంగా చాలా మంది తమ పనులు చేయలేక ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే ముందుగానే బ్యాంక్ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డబ్బు డ్రా చేయడం, చెక్ క్లియరెన్స్, లోన్ పనులు వంటి అవసరాలను ముందుగా చూసుకోవాలి.
అయితే బ్యాంకులు మూసివున్నా కూడా కొన్ని సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్, ATMలు, UPI వంటి డిజిటల్ సేవలు ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తాయి. వీటి ద్వారా డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, బిల్లులు చెల్లించడం వంటి పనులు సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉపయోగిస్తున్నందున పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ నగదు అవసరం ఉంటే ముందుగానే ATM నుంచి తీసుకోవడం మంచిది.
మొత్తం మీద, ఈ వారం బ్యాంక్ సెలవులు ఉండటంతో ప్రజలు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా తమ పనులను సాఫీగా నిర్వహించుకోవచ్చు.