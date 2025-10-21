Bank Holiday 2025: అలర్ట్.. అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Wednesday Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ నెలలో బ్యాంకులకు మొత్తం సెలవులే వస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఫెస్టివల్స్, నేషనల్ హాలీడేస్ కారణంగా.. దాదాపు ఈ నెల మొత్తం బ్యాంకులకు సెలవులే ఉన్నాయి. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది. అయితే రేపు అనగా అక్టోబర్ 22న బుధవారం బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
అక్టోబర్ నెల అంతా పండుగలు, జాతీయ సెలవుల వల్ల బ్యాంకులన్నీ క్లోజ్గానే ఉంటున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి అక్కడ జరుపుకునే ఫెస్టివల్స్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే రేపు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
అయితే అక్టోబర్ 22, బుధవారం రోజున.. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, రాజస్థాన్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, బిహార్లో బ్యాంకులకు హాలిడే ఉంది.
బలిపాడ్యమి, లక్ష్మీ పూజ, విక్రమ్ సంవత్ నూతన సంవత్సర దినోత్సవం సందర్భంగా.. ఈ రాష్ట్రాలలోని బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు.
అయితే బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులకు హాలీడేస్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంలు, మొబైల్ యాప్లు, యూపీఐ ప్లాట్ఫారమ్లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
అయితే, పెద్ద మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు, అకౌంట్ సెటిల్మెంట్లు వంటి సర్వీసులు అందుబాటులో ఉండవు. బ్యాంక్ క్లోజింగ్ చివరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు లావాదేవీలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్.