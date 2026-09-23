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Bank Holidays: సెప్టెంబర్ 27న ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు ఓపెన్.. మూడు రోజుల సమ్మెకు ముందు కీలక నిర్ణయం..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 23, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:36 PM IST

Bank Holidays: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం రోజున కూడా దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేయనున్నాయి. సాధారణంగా ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అయితే సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు ప్రతిపాదిత మూడు రోజుల దేశవ్యాప్త బ్యాంకు సమ్మె నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

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బ్యాంక్ సమ్మె 2026

యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజుల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. దీనికి ముందు సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీలు వారాంతపు సెలవులు కావడంతో బ్యాంకింగ్ సేవలకు వరుసగా అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఖాతాదారులు ఎక్కువ రోజులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉండేది.  

bank strike September 28 to 302/5

సెప్టెంబర్ 27 బ్యాంక్ సెలవు

ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని సెప్టెంబర్ 27న ఆదివారం కూడా బ్యాంకులను తెరిచి ఉంచాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 23న విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.  

banks open on Sunday3/5

ఆదివారం బ్యాంకులు ఓపెన్

ప్రజల బ్యాంకింగ్ అవసరాలకు ఎక్కువ కాలం అంతరాయం కలగకుండా చూడటమే ఈ నిర్ణయం ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అందువల్ల సెప్టెంబర్ 27న అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు సాధారణ పని దినంలాగే పనిచేస్తాయి.  

September 27 bank holiday4/5

సెప్టెంబర్ 28 బ్యాంక్ సమ్మె

సమ్మె ప్రారంభమయ్యే ముందు ఖాతాదారులు తమకు అవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ముఖ్యంగా నగదు లావాదేవీలు, బ్యాంకు సంబంధిత ఇతర అత్యవసర పనులు ఉన్నవారికి ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.  

Bank holidays 20265/5

మూడు రోజుల బ్యాంక్ సమ్మె

అదే సమయంలో ప్రతిపాదిత సమ్మెను వాయిదా వేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం, బ్యాంకుల యాజమాన్యాలు బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలను కోరాయి. అయితే సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు సమ్మెపై తుది పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయన్నది చూడాల్సి ఉంది.

TAGS:
Bank Holidays 2026
bank strike 2026
September 27 bank holiday
banks open on Sunday
bank strike September 28 to 30

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