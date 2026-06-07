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Bank Holidays:బ్యాంకు కస్టమర్లకు అలర్ట్.. వచ్చే వారం వరుసగా 2 రోజులు బ్యాంకులు బంద్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 07, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:09 AM IST

Bank Holidays:జూన్ రెండో వారంలో బ్యాంకు పనులు చేసుకోవాలనుకునే ఖాతాదారులకు కీలక సమాచారం. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం వచ్చే వారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు రెండు రోజుల పాటు మూసివేయబడనున్నాయి. అందువల్ల బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

June bank closures1/5

ఆర్బీఐ సెలవుల జాబితా

ఆర్బీఐ సెలవుల జాబితా ప్రకారం జూన్ 13న రెండో శనివారం, జూన్ 14న ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి. ఎస్‌బీఐ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సహా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి.  

ICICI bank holiday2/5

ఎస్బీఐ బ్యాంకు సెలవులు

అయితే జూన్ 8 నుంచి జూన్ 12 వరకు అన్ని బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. ఈ రోజుల్లో నగదు లావాదేవీలు, చెక్ క్లియరెన్స్, డిపాజిట్లు, ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.  

HDFC bank holiday3/5

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు

ఇక జూన్ నెలలో మొత్తం సెలవుల విషయానికి వస్తే.. ప్రతి ఆదివారం (జూన్ 7, 14, 21, 28), రెండో శనివారం (జూన్ 13), నాలుగో శనివారం (జూన్ 27) బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అదనంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పండుగలు, ప్రత్యేక దినోత్సవాల సందర్భంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.  

SBI bank holiday4/5

ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు

బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలకు మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు. యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్ వంటి సేవలు 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి డబ్బు బదిలీలు, బిల్లు చెల్లింపులు, ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలు ఎప్పటిలాగే కొనసాగించవచ్చు.  

RBI bank holiday list5/5

రెండో శనివారం సెలవు

అయితే బ్రాంచ్‌లో ప్రత్యక్షంగా చేయాల్సిన పనులు ఉంటే సెలవు రోజులకు ముందే పూర్తి చేసుకోవాలని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగదు ఉపసంహరణలు, చెక్ సంబంధిత పనులు, ఖాతా ధృవీకరణ వంటి సేవల కోసం ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం.

TAGS:
Bank Holidays June 2026
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HDFC bank holiday
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June bank closures

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