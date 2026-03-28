Bank Holidays: వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 1 & 2 తేదిల్లో నాన్ బ్యాంకింగ్ హాలీడేస్..

Bank Holidays: సాధారణంగా ప్రతి యేడాది మార్చి 31తో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుంది. దీంతో అన్ని బ్యాంకులు ఆ ఇయర్ జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆడిట్ చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 1 మరియు 2 తేదిల్లో బ్యాంకులకు నాన్ బ్యాంకింగ్ హాలీడేస్ గా ప్రకటించాయి. ఇంతకీ ఈ నాన్ బ్యాంకింగ్ హాలీడేస్ అంటే ఏమిటి ?
Non Banking Holidays: ఏప్రిల్ 1న బ్యాంకులకు కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక మార్చి 31న ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ డే. ఈ సందర్భంగా మార్చి 31 వరకు జరిగిన లావాదేవీలపై ఆడిట్ లను ఏప్రిల్ 1 మరియు 2 వ తేదీల్లో సాధారణంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.
ఈ సందర్భంగా బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయి. కానీ మాములు కన్సూమర్స్ కు ఈ రెండు రోజులు ఎలాంటి లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి వీలుండదు. బ్యాంకులకు సంబంధించిన గతేడాది సంబంధించిన అన్ని లెక్కా పత్రాలను సరిచేస్తారు. ఈ సందర్భంగా బ్యాంకులు యేడాది కాలంగా తమ బ్యాంకుల్లో జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాల లెక్క పత్రాలను సరిచేస్తారు.
ఇక ఏప్రిల్ 1, 2ల తేదిలను నాన్ బ్యాంకింగ్ హాలీడేస్ గా రిజర్వ్ బ్యాంకు డిక్లేర్ చేసింది. అంటే ఆ రోజున అన్ని బ్యాంక్స్ ఓపెన్ ఉన్న కానీ వినియోగదారులకు సంబంధించిన ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపరు.
ఇక ఏప్రిల్ నెలలో ఇతర హాలీడేస్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఏప్రిల్ 3 గుడ్ ఫ్రైడే సందర్బంగా బ్యాంకులు సెలవు. మరోవైపు ఏప్రిల్ 4న కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు జీతాలను క్రెడిట్ చేస్తే పర్వాలేదు.
ఇక ఏప్రిల్ 5, 12,19, 26 ఆదివారాలు సాధారణ సెలవులుంటాయి. ఏప్రిల్ 11,25 రెండో, నాల్గో శనివారం సందర్భంగా సెలవు ఉండనుంది. ఎవరైనా ఈఎంఐకు సంబంధించిన లావాదేవీలుంటే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే మంచిది.