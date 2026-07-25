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Bank Holidays: ఆగస్టులో బ్యాంకులకు 14 రోజుల సెలవులు.. లిస్ట్ ఇదే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:40 PM IST

Bank Holidays:ఆగస్టు 2026లో బ్యాంకులకు మొత్తం 14 రోజుల సెలవులు ఉన్నాయి. ఆదివారాలు, రెండో మరియు నాలుగో శనివారం, అలాగే పలు పండుగల సందర్భంగా బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి. అయితే UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

Bank Holidays India1/5

బ్యాంక్ హాలిడేస్ 2026

ఆగస్టు 2026లో బ్యాంకు పనులు చేయాలనుకునే వారు ముందుగానే సెలవుల జాబితాను చూసుకోవడం మంచిది. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) విడుదల చేసిన బ్యాంకు హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆగస్టు నెలలో మొత్తం 14 రోజులు బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. వీటిలో ఆదివారాలు, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం, అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరిగే పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల సెలవులు ఉన్నాయి.అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. UPI, NEFT, RTGS, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి సేవలను వినియోగదారులు ఎప్పటిలాగే ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Bank Holiday Calendar 20262/5

ఆర్బీఐ బ్యాంక్ హాలిడే జాబితా

ఆగస్టు నెలలో ఆదివారాలు అయిన 2, 9, 16, 23, 30 తేదీల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అలాగే రెండో శనివారం అయిన ఆగస్టు 8, నాలుగో శనివారం అయిన ఆగస్టు 22న కూడా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు శాఖలు మూసివేయబడతాయి.  

RBI Bank Holiday List3/5

బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా

ఆగస్టు 4న అగర్తలాలో కేర్ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 8న గ్యాంగ్‌టక్‌లో టెండాంగ్ లో రమ్ ఫాత్ పండుగ సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఆగస్టు 13న ఇంఫాల్‌లో పేట్రియట్స్ డే సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు పనిచేయవు.  

August 2026 Bank Holidays4/5

ఆగస్టు బ్యాంక్ సెలవులు

ఆగస్టు 19న మహారాజా బీర్ బిక్రమ్ కిశోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి సందర్భంగా అగర్తలాలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 25న మిలాద్-ఉన్-నబీ, తొలి ఓణం సందర్భంగా కొచ్చి, తిరువనంతపురం, విజయవాడలో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఆగస్టు 26న మిలాద్-ఉన్-నబీ, తిరువోణం సందర్భంగా హైదరాబాద్, చెన్నై, ముంబై, న్యూఢిల్లీ, బెంగళూరు, విజయవాడతో పాటు పలు నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్, శ్రీ నారాయణ గురు జయంతి, అయ్యంకాళి జయంతి వంటి సందర్భాల కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.  

Bank Holidays August 20265/5

బ్యాంకులు ఎప్పుడు మూసివేస్తారు

బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా డిజిటల్ సేవలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతాయి. UPI ద్వారా డబ్బు పంపడం, బిల్లులు చెల్లించడం, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ATM సేవలు సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే చెక్కుల క్లియరింగ్, శాఖలో జరిగే నగదు లావాదేవీలు, కొన్ని ప్రత్యేక సేవలు మాత్రం సెలవు రోజుల్లో అందుబాటులో ఉండవు. అందువల్ల ముఖ్యమైన బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

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