Bank Holidays October 2025: అక్టోబర్ నెలలో మొత్తం 21 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండబోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా పండుగలు, జాతీయ సెలవుల కారణంగా.. బ్యాంకులు దాదాపు అక్టోబర్ నెల మొత్తం సెలవులే ఉన్నాయి. గాంధీ జయంతి, దసరా, దీపావళి, ఛత్ పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి పండుగల రోజుల్లో.. బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. అందుకే కస్టమర్లు తమ బ్యాంక్ ఏయే రోజుల్లో ఓపెన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని.. ముందుగా ప్లానింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
2025 ఏడాదిలో అక్టోబర్ 1న పండగ సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. అనేక రాష్ట్రాల్లో నవరాత్రి మహా నవమి రోజు. అక్టోబర్ 2న మహాత్మా గాంధీ జయంతి రోజున దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అలాగే, అక్టోబర్ 7న మహర్షి వాల్మీకి జయంతి, అక్టోబర్ 17న కర్వా చౌత్ అనేక రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు ఉంటాయి.
అదేవిధంగా, అక్టోబర్ 20 నుంచి అక్టోబర్ 23 వరకు నరక చతుర్దశి, లక్ష్మీ పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి అనేక దీపావళి సంబంధిత రోజులు వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఛత్ పూజ కారణంగా బీహార్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్తో సహా అనేక ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ 27, అక్టోబర్ 28 తేదీల్లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి. పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్, ఢిల్లీ వంటి రాష్ట్రాలలో దీపావళి, కాళీ పూజలకు అదనపు సెలవులు ఉన్నాయి.
రాష్ట్రాల వారీగా, బీహార్, జార్ఖండ్, ఒడిశా, కర్ణాటక, కేరళ, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మొదలైన రాష్ట్రాల్లో నవరాత్రి, దసరాకు బ్యాంకులకు ప్రత్యేక సెలవులు ఉన్నాయి. పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ వంటి రాష్ట్రాల్లో కర్వా చౌత్ వరకు బ్యాంకులు పనిచేయవు.
అక్టోబర్ 2025లో బ్యాంకు సెలవుల తేదీలు రాష్ట్రాల వారీగా ఇలా ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 1: మహా నవమి (బీహార్, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళ, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్ )
అక్టోబర్ 2: మహాత్మా గాంధీ జయంతి (దేశవ్యాప్తంగా సెలవులు).. అక్టోబర్ 7: మహర్షి వాల్మీకి జయంతి (ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, చండీగఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్).. అక్టోబర్ 17: కర్వా చౌత్ (పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ).. అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు: దీపావళి, నరక చతుర్దశి, లక్ష్మీ పూజ, భాయ్ దూజ్ (రాష్ట్రాల వారీగా).
అక్టోబర్ 27 నుంచి 28: ఛత్ పూజ (బీహార్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో).. అక్టోబర్ 31 : కాళీ పూజ (పశ్చిమ బెంగాల్), సర్దార్ పటేల్ జయంతి (గుజరాత్), దీపావళి (ఢిల్లీ). పండుగ సెలవులు కాకుండా, అన్ని బ్యాంకులు అక్టోబర్ 5, 12, 19, 26 (ఆదివారాలు).. అలాగే అక్టోబర్ 11, 25 (రెండవ, నాలుగవ శనివారాలు) క్లోజ్ ఉంటాయి.