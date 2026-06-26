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Bank Holidays: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. జులై నెలలో ఏకంగా 12 రోజులు బ్యాంకులు బంద్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:56 PM IST

Bank Holidays July 2026: జూన్ నెలలో పెండింగ్‌లో ఉన్న బ్యాంకింగ్ పనులన్నీ జూలైలో పూర్తవుతాయని మీరు ఆశిస్తున్నారా? అయితే బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ఒక ముఖ్యమైన అలర్ట్. జూలై నెలలో వివిధ స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల కారణంగా మొత్తం 12 రోజులు బ్యాంకులు సెలవుగా ఉంటాయి. ఆర్‌బీఐ విడుదల చేసిన 2026 జూలై నెల బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

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జులై బ్యాంకు సెలవులు

బ్యాంకు ఖాతాదారులు తమ పనుల కోసం అప్పుడప్పుడు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంటుంది. అయితే వెళ్లే ముందు బ్యాంక్ పని చేస్తుందో లేదో ముందే సరిచూసుకోవాలి. సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఆదివారంతో పాటు, నెలకు రెండు, నాలుగు శనివారాలు బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.  

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బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్

వీటితో పాటు కొన్ని ప్రాంతీయ పండుగలను బట్టి బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లు సెలవు ఇస్తాయి. కాబట్టి బ్యాంకులు అందుబాటులో ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకుని వెళ్లడం మంచిది. జూలైలో మొత్తం 12 రోజులు వివిధ పండుగలు, వీక్లీ హాలిడేస్ కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

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ఆర్‌బీఐ బ్యాంకు సెలవులు

జూలై 6న మిజోరంలో MHIP Day బ్యాంకులు సెలవుగా ఉంటాయి. జూలై 9న షిల్లాంగ్‌లో బెహ్ డెంఖ్లాం బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. జూలై 16న రథయాత్ర సందర్భంగా భువనేశ్వర్ , డెహ్రాడూన్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.  

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జులై నెల పండుగలు

 జూలై 18న ద్రుక్పా త్షే-జీ  పండుగ పూజ కారణంగా గ్యాంగ్‌టక్‌లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. జూలై 22న అగర్తలలో ఖర్చి పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులు సెలవుగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, జూలై 11 రెండో శనివారం, జూలై 25 నాలుగో శనివారం కూడా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

Bank Customers Alert5/7

బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలర్ట్

ఇక జూలై నెలలో వచ్చే ఆదివారాలైన 5, 12, 19, 26 తేదీల్లో కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. బ్యాంకులు సెలవులో ఉన్నప్పటికీ, ఆన్‌లైన్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా మీరు సులభంగా చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు.  

Bank Holidays6/7

బ్యాంకులు బంద్

అయితే పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు జరపాలంటే మాత్రం బ్యాంకుకు వెళ్లడం తప్పనిసరి. ఏటీఎం సేవలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే మీ బ్యాంక్ ప్రత్యేక యాప్స్ ద్వారా కూడా మీరు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.   

July Bank Holidays List 20267/7

జూలై బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్ 2026

కానీ నెఫ్ట్ (NEFT), ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఆర్టీజీఎస్ (RTGS), ట్రాన్స్‌ఫర్ ఫారమ్స్, డిడి (DD), చెక్ బుక్ ఫారమ్ వంటి పనుల కోసం మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా మీరు క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ లేదా ఏటీఎం కార్డులను ఉపయోగించి కూడా లావాదేవీలు పూర్తి చేయవచ్చు.

TAGS:
bank holidays july
July Bank Holidays list
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