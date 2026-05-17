Bank Holidays: బ్యాంకులకు నాలుగు రోజులు సెలవు.. ఈ వారంలో ఎప్పుడెప్పుడు అంటే..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 17, 2026, 07:12 PM IST|Updated: May 17, 2026, 07:12 PM IST

Bank Holiday This Week: దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే వారం రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసివేయబడనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించిన హాలిడే షెడ్యూల్ ప్రకారం మే 23 మరియు మే 24 తేదీల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఎస్‌బీఐ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ, పీఎన్‌బీ వంటి ప్రధాన బ్యాంకుల శాఖలు ఈ రోజుల్లో కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉండవు.

మే 23న నాల్గవ శనివారం కావడంతో దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మే 24 ఆదివారం కావడంతో మరోసారి బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. దీంతో వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు. అత్యవసర బ్యాంకింగ్ పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

భారతదేశంలో ప్రతి నెల రెండో శనివారం, నాల్గవ శనివారం మరియు అన్ని ఆదివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులుగా ఉంటాయి. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల ఆధారంగా అదనపు సెలవులు కూడా ఉండొచ్చు. అందుకే కస్టమర్లు తమ ప్రాంతంలోని బ్యాంకు శాఖల వద్ద సెలవుల వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.

ఇక మే 27న బక్రీద్ సందర్భంగా కూడా చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. మళ్లీ మే 31 ఆదివారం వల్ల సెలవు రానుంది. అందువల్ల ఈ నెలలో బ్యాంకు సెలవులు ఎక్కువగా ఉండటంతో నగదు అవసరాలు, చెక్కు క్లియరెన్స్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వంటి పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినా ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం అందుబాటులోనే ఉంటాయి. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంల ద్వారా డబ్బులు పంపడం, స్వీకరించడం, బిల్లు చెల్లింపులు వంటి సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ కారణంగా తాత్కాలిక అంతరాయం రావొచ్చు.

ఇక క్రెడిట్ కార్డులు, డెబిట్ కార్డులు, ఏటీఎం సేవలు కూడా పనిచేస్తాయి. అయితే బ్యాంకు శాఖల్లో మాత్రమే చేసే పనులు సెలవుల తర్వాతే పూర్తవుతాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

