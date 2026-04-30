Bank Holidays: మే బ్యాంక్ హాలీడేస్ లిస్ట్.. ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు..


May 2026 bank holidays: 2026 కాలండర్ లో నేటితో 4 నెలలు పూర్తి కాబోతున్నాయి. రేపటి నుంచి కొత్త నెల ప్రారంభం కాబోతుంది. ఈ నెలలో బ్యాంకులకు సంబంధించిన లావాదేవీలు చేసేవాళ్లు ఏ రోజున బ్యాంకులకు సెలవులున్నాయి. ఏ రోజు బ్యాంకులు పని చేస్తాయనే విషయాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. 

 
Bank Holidays list: మే నెలలో బ్యాంకులకు 9 రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నట్టు ఆర్బీఐ (RBI)ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో మే 1న ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవంతో పాటు బుద్ధ పౌర్ణమి  సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది.

మరోవైపు బ్యాంకులకు ప్రతి ఆదివారంతో పాటు 2వ శనివారం, 4వ శనివారం సెలవులుంటాయి. మే నెలలో మొత్తంగా 5 ఆదివారాలు, 2 శనివారాలు కలిపితే 7 రోజులు సెలవులు కామన్ గా ఉండనున్నాయి. 

ఇక నెల 27న బక్రీద్ పండగ సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు.ఆ రోజు సెలవు ఉండనుంది. ఈ రోజు ఎలాంటి బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు పనిచేయవని రిజర్వ్ బ్యాంక్ తెలిపింది.  

మొత్తంగా మే -1 శుక్రవారం,  మే-3 ఆదివారం, మే-9 రెండో శనివారం, మే-10 ఆదివారం, మే-17 ఆదివారం, మే-23 నాలుగో శనివారం, మే-24 ఆదివారం, మే-27 బుధవారం బక్రీద్, మే-31 ఆదివారం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవులు.  

కాబట్టి బ్యాంకింగ్ కు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను మీరు  మిగిలిన రోజుల్లో పనులు ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్. ఈ సెలవు దినాల్లో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాలపాలు పనిచేయకపోయినా.. ఆన్ లైన్ చెల్లింపులు, NEFT, RTGS లాంటివి పనిచేస్తాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఏమైనా చెక్కులకు సంబంధించిన క్లియరెన్స్ సాయంత్రం పూట డిపాజిట్ చేస్తే అవి  కాస్త ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.  ఉదయం పూట చేస్తే ఈవెనింగ్ వరకు క్లియర్ అవుతాయని స్పష్టం చేసింది.   

