Bank Holidays In June 2026: అలర్ట్.. జూన్ నెలలో బ్యాంక్ సెలవుల లిస్ట్ ఇదే.. ఏయే రోజుల్లో మూసి ఉంటాయంటే?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 24, 2026, 04:13 PM IST|Updated: May 24, 2026, 04:13 PM IST

June Bank Holidays List 2026: భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియమాల ప్రకారంగా బ్యాంకులకి సెలవులు ఇస్తారు. అయితే, జూన్ నెలలో ప్రతి ఆదివారం, రెండవ, నాల్గవ శనివారాలలో బ్యాంకులు పనిచేయవు. అదే విధంగా, జూన్ 26న మొహర్రం సందర్భంగా కూడా బ్యాంక్‌లు మూతపడతాయి. మొత్తంగా జూన్ నెలలో బ్యాంకులకు వచ్చే సెలవుల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
 

బ్యాంకు సెలవులు

ఏదైనా బ్యాంకు పని ఉంటే, ప్రతీ నెలా ముందుగానే చూసుకోవడం మంచిది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనల ప్రకారం ప్రతీ సంవత్సరం బ్యాంకు సెలవుల లిస్టును ప్రకటిస్తుంది. ఇది జాతీయ, రాష్ట్రీయ, ఇంకా కొన్ని మతపరమైన పండుగల ఆధారంగా కూడా సెలవులు ఉంటాయి.  

జూన్ బ్యాంక్ హాలిడేస్ షెడ్యూల్

బ్యాంకులకు ప్రతి ఆదివారంతో పాటు, రెండవ, నాల్గవ శనివారాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా సెలవు దినాలుగా ఉంటాయి. అయితే, 2026 జూన్ 26వ తేదీన మొహర్రం రానుంది. దేశవ్యాప్తంగా చాలా నగరాలలో బ్యాంకులు బంద్ అవుతాయి.  

జూన్ బ్యాంక్ సెలవులు 2026 జాబితా

మొత్తంగా జూన్ నెలలో బ్యాంకులు ఎన్ని రోజులు పనిచేయవో ముందుగానే తెలుసుకొని వెళ్లడం మంచిది. అయితే బ్యాంకులు మూసివున్నా ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటాయి.  

ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ సెలవులు

UPI, IMPS, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో బిల్లులు కట్టడం, డబ్బులు పంపడం వంటివి చేసుకోవచ్చు.  

మొహర్రం బ్యాంక్ సెలవులు 2026

2026 జూన్ 7వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అదే విధంగా జూన్ 13వ తేదీ రెండవ శనివారం, ఆ తర్వాత రోజు 14వ తేదీ ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే, జూన్ 15వ తేదీ సోమవారం రోజున రాజ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఒడిశాలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

జూన్ నెల తెలంగాణ బ్యాంక్ సెలవులు

2026 జూన్ 21 ఆదివారం సెలవు, ఆ తర్వాత రోజే జూన్ 22వ తేదీన ఒడిశా రథయాత్ర సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ అవుతాయి.  

ఏపీ బ్యాంక్ సెలవులు

2026 జూన్ 26 మొహర్రం, 27వ తేదీ నాల్గవ శనివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్రాంచ్‌లు పనిచేయవు. ఆ వెంటనే జూన్ 28 ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు. ఇక జూన్ 30 మంగళవారం బ్యాంకు అర్థ వార్షిక సెలవు కాబట్టి అన్ని బ్రాంచ్‌లు మూతపడతాయి.

