May Bank Holidays: మే 2026లో ఈరోజు నుంచి 11 రోజులు బ్యాంకులు మూసివేత..ఎప్పుడెప్పుడు అంతే!

Bank Holidays:మే 2026 నెలలో బ్యాంకులకు మొత్తం 12 రోజులు సెలవులు ఉంటాయి. ఈ సెలవులు పండుగలు, ప్రత్యేక దినాలు, అలాగే వారాంతాల కారణంగా వస్తాయి. అందుకే ఈ నెలలో బ్యాంకింగ్ పనులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే మే 2 నుంచి ఏకంగా 11 రోజులు సెలవులు ఉందనున్నాయి.
మే నెలలో చాలా రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. నిన్న మే ఒకటి కారణంగా దేశంలోని చాలా నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి. అయితే కొన్ని నగరాల్లో మాత్రం బ్యాంకులు పనిచేశాయి. మే 1న జరుపుకునే మహారాష్ట్ర డే 1960లో మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన రోజు. అలాగే బుద్ధ పౌర్ణిమ రోజున గౌతమ బుద్ధుడి జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అదే రోజు లేబర్ డే కూడా కావడంతో నిన్న చాలా దగ్గరలో సెలవు ఉన్నింది.
అయితే ఇక ఈరోజు నుంచి ఈ నెలలో దాదాపు 11 రోజులు సెలవులు రానిన్నాయి. మే 9న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఆయన భారతీయ సాహిత్యానికి గొప్ప సేవలు చేసిన కవి మరియు రచయితగా ప్రసిద్ధి పొందారు.
మే 16న సిక్కిం రాష్ట్ర దినోత్సవం కారణంగా గ్యాంగ్టాక్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. ఇది సిక్కిం భారతదేశంలో చేరిన రోజును గుర్తు చేసుకునే రోజు. మే 26న kazi nazrul islam జయంతి సందర్భంగా అగర్తలాలో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఆయన బెంగాలీ కవి మరియు రచయితగా ప్రసిద్ధి చెందారు.
మే 27, 28 తేదీల్లో బక్రీద్ (ఈద్-ఉల్-అధా) సందర్భంగా దేశంలోని చాలా నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఈ పండుగను ముస్లింలు ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు.
ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. అలాగే మే 9 మరియు మే 23 తేదీల్లో రెండో మరియు నాలుగో శనివారాలు కావడంతో ఆ రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియమాల ప్రకారం ఈ విధానం అమలులో ఉంది.
మొత్తం చూస్తే మే నెలలో బ్యాంక్ సేవలు కొన్ని రోజులు అందుబాటులో ఉండవు. అయితే ఆన్లైన్ సేవలు అయిన నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుకే బ్యాంక్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్న పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇబ్బందులు తక్కువగా ఉంటాయి. మే నెలలో వచ్చే ఈ సెలవులను గమనించి మీ ఫైనాన్స్ పనులను సక్రమంగా నిర్వహించండి.