Bank Holidays May 2026: బ్యాంకులకు ఏకంగా 9 రోజులు సెలవు.. ఎప్పుడంటే?

Bank Holidays May 2026:వచ్చే నెలలో బ్యాంక్ పనులు చేసుకునే వారు ముందుగా బ్యాంకులో సెలవల గురించి తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. మే నెలలో మొత్తం 9 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. దీంతో ఖాతాదారులు ముందుగానే తమ ఆర్థిక పనులను ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, మే నెలలో ఎక్కువగా ఆదివారాలు మరియు శనివారాల కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. మే 3, 10, 17, 24, 31 తేదీల్లో ఆదివారాలు ఉండటంతో ఈ రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అదనంగా మే 9న రెండో శనివారం, మే 23న నాలుగో శనివారం కూడా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ఇవి మాత్రమే కాకుండా, పండుగల కారణంగా కూడా కొన్ని రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. మే 1న కార్మిక దినోత్సవం (May Day) సందర్భంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అలాగే మే 27న బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఇలా మొత్తం కలిపి 9 రోజులు బ్యాంకులు మూతపడే అవకాశం ఉంది.
ఈ వరుస సెలవుల వల్ల చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి పనులు ఆలస్యం కావచ్చు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, డబ్బు లావాదేవీలు ఎక్కువగా చేసే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అత్యవసర చెల్లింపులు ఉన్నవారు ముందుగానే వాటిని పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే అనవసరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
ఇంకా ఒక విషయం ఏమిటంటే, వరుసగా సెలవులు వచ్చినప్పుడు ఏటీఎంలలో డబ్బు త్వరగా ఖాళీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో నగదు అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగానే అవసరమైన డబ్బు తీసుకోవడం మంచిది.
అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసివున్నా కూడా డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా డబ్బు పంపడం, బిల్లులు చెల్లించడం వంటి పనులు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. దీంతో కొంత వరకు ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.